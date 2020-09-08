AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. عبد الحفيظ يجتمع بكهربا في التتش

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:31 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي على عقد اجتماع مع محمود كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مران اليوم.

وتحدث عبدالحفيظ مع كهربا عن ضرورة إنتظامه وتركيزه في الفترة المقبلة في ظل الحملة التي يتعرض لها.

وانتظم محمود كهربا في تدريبات ابناء الرداء الأحمر اليوم إنتظارًا لمشاركته بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.

وكان محمود كهربا قد تدرب منفردًا خلال الفترة الماضية أثر أزمة مع زميله محمد الشناوي حارس المرمي.

وانتهت عقوبة إيقاف محمود كهربا خلال مواجهة حرس الحدود ويحق له المشاركة أمام الإسماعيلي بشكل طبيعي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأحمر الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية عقب مواجهة الإسماعيلي المقرر لها الجمعة المقبل حتى مساء الاثنين.

وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني علي الدخول في معسكر مغلق هناك تجنبًا للإرهاق الذي قد يسيطر على الفريق جراء السفر ذهابًا وإيابًا من الإسكندرية في ضوء خوض مباراة كل 72 ساعة فقط.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي يوم الجمعة مع الإسماعيلي باستاد الجيش المصري ببرج العرب على أن يواجه في ذات الملعب الاتحاد السكندري يوم الاثنين مباشرة.

شاهد.. عبد الحفيظ يجتمع بكهربا في التتش
شاهد.. عبد الحفيظ يجتمع بكهربا في التتش
شاهد.. عبد الحفيظ يجتمع بكهربا في التتش
شاهد.. عبد الحفيظ يجتمع بكهربا في التتش
شاهد.. عبد الحفيظ يجتمع بكهربا في التتش
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلاص إفراج .. محمود كهربا يعود للتدريبات الجماعية

فايلر يكشف مدى جاهزية كهربا للمشاركة أمام الإسماعيلي

معسكر مغلق للأهلي في برج العرب

كهربا يعود لمران الأهلي اليوم

ترشيحاتنا

بـ3 أسلحة دفاعية| شاب يبتكر أول روبوت مصري مقاتل: حلمي الاختراع يوصل للرئيس..شاهد

10 فوائد للخيار تجعلك لا تتوقف عن تناوله

بسعر رخيص وبطارية 5000 مللي أمبير.. شاومي تعلن رسميا عن هاتفها Poco X3

اشتهرت في مصر بأغنية شوكلاته.. وفاة الفنانة السودانية ستونة

ينتظر عرضا مناسبا.. أهلي جدة يوافق على رحيل يوسف البلايلي

تعرف على مواصفات رينو سانديرو 2021 قبل طرحها رسميا .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر من الزيوت النباتية .. تعرف على بدائلها

مواصفات بيجو 3008 موديل 2021 الجديدة.. صور

بلا شفقة.. امرأة تحتجز والدها المريض رغمًا عنه في ظروف غير إنسانية