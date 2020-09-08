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تعليم

وزير التعليم: بدء الدراسة في المدارس والجامعات 17 أكتوبر

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:32 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
اكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ان العام الدراسي ٢٠٢٠ كان من اصعب الأعوام الدراسية التي مرت على الجميع ، مؤكدا ان الدراسة سوف تبدأ يوم ١٧ أكتوبر بالمدارس والجامعات .

 واوضح شوقي ان العام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ كان عاما زاخرا، فقد تم عمل منصات تعليمية كثيرة لمساعدة الطلاب على إنجاز دراستهم .


 وأكد أن هناك اكثر من ٢٣ مليون طالب ، واكثر من مليون و٢٠٠ معلم واداريين، ووضعت الوزارة عدة ضوابط المديريات والإدارات التعليمية لحل أزمة الذهاب لى المدارس في ظل جائحة كورونا.

وتابع : " بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي ، لمدارس الفترة الواحده فهناك اقتراح ان يذهب الطلاب من الأحد إلى الاربع بفترات مختلفة على حسب كل مدرسة . 
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