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تعليم

التربية والتعليم: إطلاق المناهج عبر القنوات التعليمية بجانب المنصات

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:34 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسمين بدوي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، الوزارة استعدت بكم هائل من مصادر التعليم للطلاب بحسب المرحلة العمرية، موضحا أن مصادر التعليم ستكون بها طفرة كبيرة فالطالب ستكون كل المناهج متاحة له على الهواء من خلال القنوات التعليمية ، بينما من لديه انترنت يمتلك اضافات من منصة تعليمية ومكتبة الكترونية


وأضاف طارق شوقي خلال مؤتمر صحفي اليوم ان مناهج الاعدادي على الانترنت والقنوات وفق جداول وسيجد البث المبارشر والمكتبة الالكترونية وبرنامج جديد بإسم "اسأل المعلم"، بينما المرحلة الثانوية اوفر حظا لانهم لديهم اكبر كم من المحتوى الرقمي كل فصول الثانوي مجهزة بالتكنولوجيا بالاضافة إلى ان الطلاب لديهم تابلت .


ويعقد الان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، مؤتمرا صحفيا يعلن فيه عن تفاصيل العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في ضوء الموقف الراهن لجائحة كورونا.


ومن المقرر خلال هذا المؤتمر أن يكشف وزير التربية والتعليم عن تفاصيل نظام التعليم العام، وكيفية التواجد في المدارس، ومصادر التعلم المتنوعة.


كما سيتحدث وزير التربية والتعليم عن تفاصيل الثانوية العامة القادمة، والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ، وتدريب المعلمين، والنماذج الاقتصادية الجديدة لتطوير التعليم، وإثابة المعلمين، وتنمية موارد الإدارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية.

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