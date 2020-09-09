برلمانية: عودة الدراسة تستند للمعايير العالمية.. واستمرارها 32 أسبوعًا

أشادت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، بخطة وزارة التربية والتعليم، لعودة العام الدراسي الجديد.

وقالت النائبة ماجدة نصر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أهم شئ هو الالتزام بالمعيار العالمي وهو انتظام سير العلمية التعليمية في حوالي 32 أسبوعًا.

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، أنه يجب أن يكون هناك رأفة في حضور الطلاب في المدارس، لأن قانون التعليم بيلزم الطالب بالحضور، لكن حاليا هناك ظروف استثنائية يجب مراعاتها.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ان العام الدراسي ٢٠٢٠ كان من اصعب الأعوام الدراسية التي مرت على الجميع ، مؤكدا أن الدراسة سوف تبدأ يوم ١٧ أكتوبر بالمدارس والجامعات .

وأوضح شوقي أن العام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ كان عاما زاخرا، فقد تم عمل منصات تعليمية كثيرة لمساعدة الطلاب على إنجاز دراستهم.

وأكد أن هناك أكثر من ٢٣ مليون طالب، وأكثر من مليون و٢٠٠ معلم وإداري، ووضعت الوزارة عدة ضوابط المديريات والإدارات التعليمية لحل أزمة الذهاب إلى المدارس في ظل جائحة كورونا.

وتابع: " بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، لمدارس الفترة الواحدة فهناك اقتراح أن يذهب الطلاب من الأحد إلى الأربعاء بفترات مختلفة على حسب كل مدرسة .