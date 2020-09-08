يحافظ على ثروات الأجيال القادمة.. أيمن سليمان يوضح أهداف إنشاء صندوق مصر السيادي

كشف أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عن سبب تأسيس مصر الصندوق في الوقت الحالي، وذلك خلال استضافته بندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء، لبحث أوجه التعاون المشترك مع صندوق مصر السيادى.





وقال أيمن سليمان، إن هناك 49 صندوقا سياديا حول العالم مملوك لعدة دول، بهدف إما أنها دول لديها مصدر وحيد لعوائدها، وترغب في توزيع عائد هذ القطاع في الاستثمار بقطاعات أخرى لتنويع عوائدها أو أنها دول غنية مثل النرويج وفرنسا ترغب في استثمار أموال التأمينات والمعاشات للحفاظ على الأجيال القادمة، علاوة على أن هذه الصناديق تلعب دور القوى الناعمة، حيث تساهم في زيادة ثقل الدول السياسي حتى يكون لها دور مؤثر في مجتمع البيزنس ولدى متخذي القرار.





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وأضاف أن الصندوق السيادي المصري أحدث المنضمين لقائمة هذه الصناديق، ويهدف الصندوق المصري مثل الصناديق السيادية الأخرى في الحفاظ على ثروات الأجيال القادمة، بجانب هدف رئيسي وهو تحفيز الاستثمار المباشر، موضحًا في هذا الصدد أن مصر حققت خلال الخمس سنوات الماضية معدل نمو مرتفع يعد برنامجا قويا للإصلاح الاقتصادي نجحت من خلاله في كسب ثقة الاستثمار الأجنبي غير المباشر في سندات وأذون الخزانة.





وأضاف أن الوقت الحالي هو الأنسب لتأسيس الصندوق، بهدف إقامة شراكات مع القطاع الخاص سواء بحصة أقلية أو أغلبية، خاصة وأن مصر تمتلك مزايا تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال.

وأكد أيمن سليمان، أن استراتيجية الصندوق السيادي ترتكز على تحقيق استثمارات مربحة ومستدامة، مع خلق فرص عمل جديد، وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية سواء من خلال زيادة الصادرات أو منتجات بديلة المستوردة، مشيرًا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة لديه فرص تنافسية من خلال إحياء هذا القطاع بداية من زراعة القطن وإنتاج الغزول والملابس، وليس الاكتفاء باستيراد الأقمشة وتصنيع الملابس مثلما هو الحال حاليًا.



