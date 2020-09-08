احرص عليها.. أطعمة يجب تناولها قبل النوم

الحصول على نوم جيد مهم للغاية لصحتك العامة، وقد يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، ويحافظ على صحة دماغك، ويعزز جهاز المناعة لديك.





ووفقا لموقع healthline، يُنصح عمومًا بالحصول على ما بين 7 و9 ساعات من النوم غير المتقطع كل ليلة على الرغم من صعوبة حصول الكثير من الناس على ما يكفى.





اللوز

شاي البابونج

الكيوي