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مرأة

احرص عليها.. أطعمة يجب تناولها قبل النوم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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آلاء حسن
الحصول على نوم جيد مهم للغاية لصحتك العامة، وقد يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، ويحافظ على صحة دماغك، ويعزز جهاز المناعة لديك.


ووفقا لموقع healthline، يُنصح عمومًا بالحصول على ما بين 7 و9 ساعات من النوم غير المتقطع كل ليلة على الرغم من صعوبة حصول الكثير من الناس على ما يكفى.


هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لتعزيز النوم الجيد، بما في ذلك إجراء تغييرات على نظامك الغذائي، لأن بعض الأطعمة والمشروبات لها خصائص تعزز النوم.


إليك أفضل أطعمة ومشروبات يمكنك تناولها قبل النوم لتحسين جودة نومك:


اللوز
هو مصدر للميلاتونين والمغنيسيوم المعزز للنوم، وهما خاصيتان قد تجعلهما طعامًا رائعًا لتناوله قبل النوم.


شاي البابونج
يحتوي شاي البابونج على مضادات الأكسدة التي قد تعزز النعاس، وقد ثبت أن شربه يحسن نوعية النوم بشكل عام.


الكيوي
غني بالسيروتونين ومضادات الأكسدة، وكلاهما قد يحسن نوعية النوم عند تناوله قبل النوم.
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