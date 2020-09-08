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رياضة

السد العالي.. عصام الحضرى في أحدث ظهورة له من أمام حمام السباحة.. شاهد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر عصام الحضرى لاعب منتخب مصر سابقا ، صورا له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى :

كابتن مصر - السد العالى - اسطورة 


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وأكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن فريق الأهلي صعب مواجهة حرس الحدود التي أقيمت اليوم في الدوري المصري الممتاز على نفسه بسبب التراخي وعدم التركيز.


وقال الحضري في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "الأهلي "يؤدي" في المباريات السابقة، لكنه ليس الأهلي الذي تعودنا عليه، واللاعبون صعبوا مباراة اليوم علي أنفسهم".


وأضاف: "عدم التركيز حتي النهاية كلَّف حرس الحدود خسارة الثلاث نقاط في مباراة اليوم، لكن الفريق قدَّم مباراة جيدة في المجمل".

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A post shared by Essam El Hadary (@elhadary) on

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