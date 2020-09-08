نائب محافظ المنوفية يتفقد اللجان الانتخابية في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..صور

تفقد اليوم محمد موسى نائب محافظ المنوفية عددا من اللجان بمدارس الشهيد النقيب أحمد عبدالرحيم السرسى " الثانوية القديمة بنات سابقا " والمساعى المشكورة الثانوية بنين ، والشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بنين بشبين الكوم، رافقة رؤساء حى غرب وشرق شبين الكوم .
واطمأن نائب المحافظ على توافر كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية وتوفير مظلات وأماكن انتظار للناخبين وتقديم المساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للقيام بالإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر .
يذكر أنه تم تجهيز (515) مقرًا إنتخابيًا و (1) لجنة عامة و (619) لجنة فرعية لإستقبال ( 2 مليون و688 ألف 280 ناخب) على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم .
ويتابع محافظ المنوفية على مدار الساعه سير العملية الإنتخابية من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين.