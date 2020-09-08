نائب محافظ المنوفية يتفقد اللجان الانتخابية في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..صور

تفقد اليوم محمد موسى نائب محافظ المنوفية عددا من اللجان بمدارس الشهيد النقيب أحمد عبدالرحيم السرسى " الثانوية القديمة بنات سابقا " والمساعى المشكورة الثانوية بنين ، والشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بنين بشبين الكوم، رافقة رؤساء حى غرب وشرق شبين الكوم .





واطمأن نائب المحافظ على توافر كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية وتوفير مظلات وأماكن انتظار للناخبين وتقديم المساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للقيام بالإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر .





يذكر أنه تم تجهيز (515) مقرًا إنتخابيًا و (1) لجنة عامة و (619) لجنة فرعية لإستقبال ( 2 مليون و688 ألف 280 ناخب) على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم .



