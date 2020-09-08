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انتخابات النواب المقبلة أكثر شراسة| الخولي: التعدد الحزبي في مصر متزايد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:23 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ 2020
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نورهان رأفت
قال حسام الخولي ، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، إن مصر في طريقها للعودة إلى الوضع السياسي الطبيعي ، موضحا أن العصبية موجودة في كل انتخابات وستظل موجودة .

وأضاف حسام الخولي ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية القناة الأولى ، أن الحزبية بدأت تطغى على القبلية في الانتخابات، لافتا إلى أن انتخابات الشيوخ شهدت نسب مشاركة كبيرة من المستقلين.

وأكد "الخولي"، أن انتخابات النواب القادمة ستكون أكثر شراسة، وهو وضع طبيعي، كما أنها محكومة بقوانين كثيرة بالدستور، أكثر من مجلس الشيوخ، لافتا إلى أن نسبة المرأة في المجلس ستكون 25% من حجم عدد النواب الكلي.

وأشار "الخولي"، إلى ضرورة تواجد عدد من الشباب والمسيحيين والمغتربين بانتخابات النواب ، موضحا أن المجلس سيتكون من 568 عضوا ، 50% للقائمة و50% للفردي.

ولفت " الخولي" ، إلى أن الكيانات الحزبية أصبحت في تزايد، مؤكدا أن هناك الكثير من المواطنين يسعون لإحباط غيرهم لعدم المشاركة بالانتخابات من خلال ادعاءات باطلة.
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