لطلاب العام الدراسي الجديد .. تعرف على الخطة الدراسية 2020 /2021

ينشر "صدى البلد" الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد لجميع المراحل التعليمية ، حيث تقرر حضور رياض الاطفال وحتى الصف الثالت الابتدائي 4 أيام في الاسبوع لمداس الفترة الوحدة ولمدراس الفترتين 3 أيام ، وبالنسبة للصف الرابع والخامس فسيتم الحضور يومين في الاسبوع لمدارس الفترة الواحدة و3 أيام لمدار الفترتين وللمرحلة الاعداية والثانوية فقد تقرر الحضور يومين اسبوعيا ، وذلك على حسب المدرسة الخاصة بكل طالب.
وعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، مؤتمرا صحفيا في الثانية من ظهر اليوم، الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، عن تفاصيل العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في ضوء الموقف الراهن لجائحة كورونا.
وكشف وزير التربية والتعليم عن تفاصيل نظام التعليم العام، وكيفية التواجد في المدارس، ومصادر التعلم المتنوعة.
كما تحدث وزير التربية والتعليم عن تفاصيل الثانوية العامة القادمة، والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ، وتدريب المعلمين، والنماذج الاقتصادية الجديدة لتطوير التعليم، وإثابة المعلمين، وتنمية موارد الإدارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية.