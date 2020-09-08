لطلاب العام الدراسي الجديد .. تعرف على الخطة الدراسية 2020 /2021

ينشر "صدى البلد" الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد لجميع المراحل التعليمية ، حيث تقرر حضور رياض الاطفال وحتى الصف الثالت الابتدائي 4 أيام في الاسبوع لمداس الفترة الوحدة ولمدراس الفترتين 3 أيام ، وبالنسبة للصف الرابع والخامس فسيتم الحضور يومين في الاسبوع لمدارس الفترة الواحدة و3 أيام لمدار الفترتين وللمرحلة الاعداية والثانوية فقد تقرر الحضور يومين اسبوعيا ، وذلك على حسب المدرسة الخاصة بكل طالب.









وعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، مؤتمرا صحفيا في الثانية من ظهر اليوم، الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، عن تفاصيل العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في ضوء الموقف الراهن لجائحة كورونا.



