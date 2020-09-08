أخبار التوك شو .. طارق شوقي: المدارس الدولية لها استثناءات.. جامعة الجلالة تقدم برامج تعليمية غير موجودة في مصر .. إنتاج سطح منزل مزروع يعادل إنتاج نصف فدان .. التموين: 10 ملايين طن قمح للخبز البلدي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو:









قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عودة الدراسة خلال العام الدراسي الجديد بمصر ستبدأ يوم 17 اكتوبر في المدارس والجامعات، لافتًا الى ان العام الدراسي لعام 2019 – 2020 كان عاما استثنائيا شهد الكثير من التغييرات نظرا لتفشي فيروس كورونا.





وتابع الدكتور طارق شوقي، خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم، "احنا نحمد ربنا العام الدراسي الماضي خلص بالشكل ده"، موضحا ان المدارس الدولية استثناء حيث تبدأ عامها الدراسي يوم 15 لهذا الشهر الجاري.









قال الدكتور على مصيلحى ، وزير التموين: "توجد مشروعات دعم فى حقيقة الأمر تخص الأمن الغذائي للمواطن المصرى، فى ربوع جمهورية مصر العربية "، لذا نتفقد اليوم صومعة بنى سلامة بمحافظة الجيزة ، لافتًا إلى أن الصومعة جاهزة للافتتاح فى أكتوبر المقبل .





وأضاف " مصيلحى " ، ببرنامج الآن ، المذاع على فضائية ، إكسترا نيوز ، أننا مررنا بكافة مقومات الصومعة فهى تتكون من 12 خلية تخزين ، ولكل خلية 5 آلاف طن ، وبالتالى السعة التخزينية لكل خلية 60 الف .









توجه سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، بالشكر لوزير الخارجية والوزارة في قبرص، على حسن استقباله، منوها إلى أنه أجرى اليوم محادثات مكثفة مع رئيس البرلمان.





وأوضح " سيرجي لافروف، خلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي ونظيره القبرصي، أن كل هذه اللقاءات والمحادثات بين وزارتي الخارجية، جرت في أجواء كثيرة ، وأيضا حول القضايا الدولية والإقليمية، لافتا إلى أنه مر 60 عاما فى بناء العلاقات الدبلوماسية، الصداقة والثقافة العميقة التي تمتد إلى 100 سنوات.









عرضت فضائية "إكسترا نيوز" بعض اللقطات حول انطلاق تصويت المصريين فى الداخل بجولة الإعادة على 26 مقعدًا فى محافظة القليوبية.









وانطلقت اليوم، أول أيام عمليات الاقتراع فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 فى الداخل والتى تستمر حتى التاسعة مساءً، وذلك لحسم 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى، حيث فتحت اللجان الفرعية أبوابها امام الناخبين فى الداخل للتصويت فى جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ، ويخوض خلال 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة، وهى الجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبني سويف، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومطروح.













قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، إن علاقة مصر بالسودان علاقة قوية ومرت بالعديد من الاختبارات، مشيرا إلى أن المصالح المصرية السودانية مصالح تكاد تكون موحدة.





وأضاف "مكرم" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن حجم التعاطف المصرى حيال الوضع الراهن بالسودان سيساعد على تخفيف الأزمة هناك.









عرضت قناة "تن" الفضائية، فيديو عن جولة محافظ المنوفية وهو يتفقد لجان جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.





والتقى اللواء إبراهيم ابو ليمون، محافظ المنوفية، مع احد الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، واطمأن المحافظ بنفسه على سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ في جولتها الثانية.









قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان والمرافق والبنية التحتية، إن مخالفات البناء تؤثر بشكل مباشر على شبكات المرافق التي تقوم الدولة بتطويرها، منوهًا ان الوزارة تقوم بتنفيذ خطة قامت بوضعها من 2014 وهي زيادة مساحة التغطية لمياه الشرب، والتي تم رفع نسبتها من 97% الى 98.7%.





وتابع المهندس طارق الرفاعي، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن الدولة قامت بتنفيذ 261 مشروع مياه شرب في السنوات السابقة بتكلفة 59 مليار جنيه، لافتًا الى انه ايضًا تم العمل على مشروعات الصرف الصحي والتي كانت تغطي 50% ووصلت حاليا لـ 65% سواء في المدن او الحضر.









أكدت الإعلامية داليا أيمن، نجاح قرية "نجع عون" بمحافظة البحيرة ، في مجال زراعة الأسطح ، لافتة إلى أن القرية نجحت في تحقيق اكتفائها الذاتي من بعض المنتجات الزراعية، وبدأت تصدير الفائض للخارج .





وأضافت داليا أيمن ، خلال برنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية صدى البلد ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن إنتاج سطح المنزل الواحد بـ نجع "عون " ، يعادل إنتاج نصف فدان من الأرض الزراعية .









قال الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي بالجامعة البريطانية، إن مصر مازالت تتعامل مع الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، ولكن أغلب حالات الإصابة بالفيروس أصبحت بسيطة ومتوسطة.





وأضاف عبدالجواد هاشم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" ، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع أن تبدأ الموجة الثانية من فيروس كورونا في النصف الثاني من شهر أكتوبر .









قال الدكتور اشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إن هناك فرقا جوهريا بين الجامعات الاهلية والجامعات الخاصة، وانه في خلال خمس سنوات فقط تم بناء عدد من الجامعات الأهلية وهي طفرة في التعليم الجامعي المصري.





وتابع الدكتور أشرف حيدر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن الجامعات الأهلية هي جامعات غير هادفة للربح، وما تحصل عليه من مصروفات يتم عمل لها اعادة تدوير لتطوير البرامج التعليمية والمباني لرفع المستوى التعليمي للجامعة.



