صندوق مصر السيادي يستهدف تحقيق قيمة مضافة فى الأدوية والزراعة والبنية الأساسية

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق حدد قطاعات رئيسية للاستثمار تستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وهي أولًا الصناعات الدوائية والخدمات الطبية، حيث إن مصر لديها فرص كبيرة في هذا القطاع، ثانيًا البنية الأساسية.









وأضاف أيمن سليمان في هذا الإطار أن مصر حققت نجاحًا ضخمًا في البنية التحتية، وهناك فرص كبيرة لتحلية المياه أو معالجة المياه أو إنشاء محطات طاقة متجددة أو نقل البيانات، ثالثًا الخدمات المالية، ويشهد هذا القطاع نموًا ضخمًا في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أظهرت فرص ضخمة بالقطاع وإقبال كبير من الشركات، رابعًا العقارات والسياحة والآثار، وهناك فرص للاستثمار بمنطقة وسط البلد وباب العزب.









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ولفت الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إلى أنه تم تأسيس 4 صناديق فرعية للاستثمار بهذه القطاعات.









وأوضح "سليمان"، خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الثلاثاء، لبحث أوجه التعاون المشترك مع صندوق مصر السيادي، أنه بخلاف الصناديق الفرعية، هناك مجالات أخرى نعتزم دراسة الاستثمار بها مثل الزراعة والميكنة الزراعية والتصنيع الغذائي، وإقامة المراكز التجارية والمخازن بجوار مناطق الإنتاج لزيادة القيمة المضافة.









ونوه إلى أن مصر لديها 80% من استهلاكها من الخضار والفاكهة وأكبر مصدر للحاصلات الزراعية لأوروبا، ومع وجود 9 ملايين فدان رقعة زراعية، لو تمت إتاحة أفضل مصدر للمياه والبذور سيصبح لدينا زيادة في الحاصلات وتقليل فقد النقل.