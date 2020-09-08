أحمد قطب يطالب المواطنين بضرورة النزول والمشاركة في جولة الإعادة للشيوخ





أكد المهندس أحمد قطب عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن والأمين المساعد للحزب بالجيزة، على أن النزول والمشاركة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني .





وقال عضو مجلس الشيوخ، على كل ناخب أن يذهب إلى صناديق الإقتراع ويدلى بصوته، وذلك في إطار ممارسة حقه الدستوري والقانوني، مؤكدًا أن عدم المشاركة في الانتخابات لا تخدم سوى أعداء الوطن .





وطالب القيادي بمستقبل وطن، المواطنين بالذهاب الي صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، لاظهار مدي وعي المواطنين وحرصهم على استكمال بناء الدولة المصرية المدنية الحديثة .





على جانب آخر أدلى المهندس أحمد قطب،بصوتة الإنتخابي فى جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة الحى الأول للتعليم الأساسي بمدينة 6 أكتوبر .





وتفقد عضو مجلس الشيوخ عدد من اللجان الانتخابية بمنطقتي"الشيوخ زايد، و٦ أكتوبر"، لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة للناخبين، في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لحماية الناخبين من انتشار فيروس كورونا .