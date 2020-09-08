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تعليم

وزير التعليم العالى والبحث العلمى يترأس اجتماع مجلس إدارة معهد تيودوربلهارس للأبحاث

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:05 م
التعليم العالى
التعليم العالى
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نهلة الشربينى
عقد مجلس إدارة معهد تيودوربلهارس للأبحاث اجتماعه الدورى مساء اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور/ ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة وفاء قنديل رئيس المعهد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير  ضرورة جاهزية المعاهد والمراكز البحثية للعام الدراسى الجديد بالاضافة الى ضرورة التأكد من استعداد المستشفيات التابعة لها لمواجهة COVID 19، وفق القواعد التي يصدرها المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية. 



وخلال الجلسة وافق المجلس على منح اللقب العلمي وتعيين باحث بوظيفة أستاذ باحث بالمعهد، بالإضافة إلى تعيين عدد من الباحثين حيث توجد درجات شاغرة للتعيين عليها.
كما وافق المجلس أيضًا على قبول التبرع المقدم من الدكتورة سهير منسى الأستاذ المتفرغ بالمعهد ورئيس مجلس إدارة رابطة أعضاء هيئة البحوث بالمعهد بشأن شراء شهادة استثمار ذات العائد بقيمة 150 ألف جنيه، وذلك من الحساب الخاص بالجمعية لصالح مستشفى المعهد.

كما ناقش المجلس الإجراءات المتعلقة بترقيات بعض السادة أعضاء هيئة البحوث.

وخلال الاجتماع، استعرضت رئيس المعهد أهم الانجازات الخاصة بالمعهد خلال الفترة الماضية سواء على مستوى الإنشاءات أو الأبحاث العلمية، مشيرة إلى أنه جار الانتهاء من إجراءات ميكنة المستشفى التابع للمعهد، ومركز البيانات التابع للمعهد، فضلًا عن تدريب السادة أعضاء البحوث والإداريين على النظام الإلكترونى الجديد، بالإضافة إلى صرف حافز النشر العلمى للسادة الباحثين بالمعهد.
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