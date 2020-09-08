وزير التعليم العالى والبحث العلمى يترأس اجتماع مجلس إدارة معهد تيودوربلهارس للأبحاث

عقد مجلس إدارة معهد تيودوربلهارس للأبحاث اجتماعه الدورى مساء اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور/ ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة وفاء قنديل رئيس المعهد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وخلال الاجتماع، أكد الوزير ضرورة جاهزية المعاهد والمراكز البحثية للعام الدراسى الجديد بالاضافة الى ضرورة التأكد من استعداد المستشفيات التابعة لها لمواجهة COVID 19، وفق القواعد التي يصدرها المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية.













وخلال الجلسة وافق المجلس على منح اللقب العلمي وتعيين باحث بوظيفة أستاذ باحث بالمعهد، بالإضافة إلى تعيين عدد من الباحثين حيث توجد درجات شاغرة للتعيين عليها.

كما وافق المجلس أيضًا على قبول التبرع المقدم من الدكتورة سهير منسى الأستاذ المتفرغ بالمعهد ورئيس مجلس إدارة رابطة أعضاء هيئة البحوث بالمعهد بشأن شراء شهادة استثمار ذات العائد بقيمة 150 ألف جنيه، وذلك من الحساب الخاص بالجمعية لصالح مستشفى المعهد.





كما ناقش المجلس الإجراءات المتعلقة بترقيات بعض السادة أعضاء هيئة البحوث.



