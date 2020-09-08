مجرد شدة ودن.. آمنة نُصير توجه رسالة للمرأة المصرية

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن كوكب الأرض بأكمله يعيش في معاناة كورونا وهي فترة قاسية، كان لها تأثير كبير على العالم كله في كل المجالات حتى على الإنسان نفسه، معقبة: "كورونا كانت شدة ودن من ربنا للناس، ليعودوا الى صوابهم".









وتابعت نصير، خلال حوارها في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البشر خلفاء الله في الارض ومن واجبنا تعمير الارض ولكن مع عدم ترك الله وعبادته.









وأوضحت أنه يجب توطيد وتقوية علاقتنا بالايمان والتعمير والبناء وان نتعلم ان الحياة فانية مهما طال الزمن والعمر.









وأضافت عضو مجلس النواب، ان المرأة هي عماد الاسرة في كل المجتمعات، مشيرة الى ان المرأة لديها طاقة وقدرة كبيرة للقيام بكثير من الاعمال "احنا عندنا مروءة وقوة غير طبيعية"، المرأة من الممكن ان تغير مسار اسرتها بالكامل.









وتابعت أن الله هو من اعطى المرأة هذه القدرات التي تظهر عليها في المواقف الصعبة، لافتة الى ان الله كرم المرأة وأعزها ورفع من شأنها.









وانتقدت الزوجات والامهات حاليا مما ينشغلون في وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا تاركة أبناءها.



