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رياضة

120 مليون جنيه لتطوير 54 مركز شباب في 8 محافظات

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:07 م
صدى البلد
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ريهام بكير
عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا موسعًا مع مسئولي ملف تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بمراكز الشباب تلك المبادرة التي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في  يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة المعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة ، والتى تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة فى القرى.

 تناول الاجتماع آلية تنفيذ المبادرة في القري الاكثر احتياجًا بالجمهورية للمضى قدمًا في أعمال التنفيذ المطلوبة. 

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى موافقة المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بالتنسيق والتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية علي توفير ١٢٠ مليون جنيه بغرض تطوير عدد ٥٤ مركز شباب في ٨  محافظات تتمثل فى ":البحيرة ، الدقهلية ، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط ، أسوان،  القليوبية"، وذلك خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وأكد وزير الشباب والرياضة على متابعة ملف تطوير مراكز الشباب وتوفير كل المستلزمات المطلوبة بها باعتبارها متنفس للنشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بها ، علاوة على تطوير الأداء على المستوى الإداري بمراكز الشباب لتحقيق الأهداف المرجوة.
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