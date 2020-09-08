الطفلة المعجزة.. فتاة تعود من غيبوبة قاتلة بعد تناول دواء الهلوسة

شاركت إحدى الأمهات، صورة لابنتها وهي في المستشفى تصارع الموت بعد تناول عقار للهلوسة، كتحذير لأولياء الأمور من خطر المخدرات.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم نقل ريمي تيرنر، البالغة من العمر 16 عامًا، إلى المستشفى بعد أن تناولت عقار إم دي إم إيه، المعروف باسم إكستاسي وهو أحد عقاقير الهلوسة، وعانت من نوبة صرع في يوليو الماضي.





وذكرت الصحيفة أن الفتاة دخلت المستشفى فاقدة للوعي تمامًاوكانت في غيبوبة لمدة ستة أيام.





ولفتت إلى أن الفتاة لم يظهر عليها أي علامات للشفاء في الـ 3 أيام الأولى، وأكد الأطباء أنها ستفارق الحياة.





و بعد 3 أيام أخرى، فاقت ريمي، التي وصفها الأطباء بـ"الطفلة المعجزة"، فيما قالت الأم عن التجربة إنها أكثر تجربة مرعبة في حياتها.





وأضافت أن رؤية ابنتك الصغيرة مرتبطة فعليًا بعشرات الأنابيب في وحدة العناية المركزة وحولها 15 طبيبًا وممرضًا أمر صعب لا تستطيع نسيانه.





وتابعت: "لقد التقطنا صورًا لها في العناية المركزة، لأنها لم تكن على دراية بكل الخوف والأذى والصلاة والدعاء حتى تكون بخير".



