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ملفات

وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي المديرة الجديدة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. و«ليزلي ريد» تشيد بجهود مصر في ملف الحماية الاجتماعية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:03 م
نيفين القباج - وزيرة
نيفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي
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محمد عبد المنعم
نيفين القباج:
= الوزارة بصدد إصدار اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية
= بحث سبل التعاون المشتركة في العديد من المجالات وأهمها الحماية الاجتماعية

التقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المديرة الجديدة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر "ليزلي ريد"، عبر تقنية الڤيديو كونفرانس، وفي بداية اللقاء، رحبت القباج بقدوم "ريد" إلى مصر وتسلمها وظيفتها مديرا لوكالة التنمية الأمريكية.
 
وأعربت "القباج"، عن تقديرها للتعاون الوثيق بين الجهتين، والدعم المقدم من وكالة التنمية الأمريكية، كما أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من المديرة السابقة شيري كارلين.
 
وناقشت وزيرة التضامن، سبل التعاون المشتركة في العديد من المجالات وأهمها الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، والتدخلات الخاصة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والإغاثة والكوارث، وجميع مجالات مكافحة العنف ضد النساء بكافة أشكاله، ودعم مراكز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة.

وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع الوكالة الأمريكية وكافة الشركاء من الجهات الدولية المختلفة، مضيفة أن الوزارة بصدد إصدار اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية، والتي تم وضعها بالشراكة مع القيادات المجتمعية والجمعيات الأهلية وممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين وغيرهم من قادة الفكر والرأي.

من جانبها، أشادت "ليزلي ريد"، بجهود مصر في تحقيق خطوات كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية، مضيفة أن قانون الجمعيات الأهلية المعدل يعد خطوة كبيرة لدعم المشاركة المجتمعية كما أعربت عن سعادتها بالتعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة لديها الكثير من الملفات التي تمس حياة الفئات المهمشة.
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