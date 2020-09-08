وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي المديرة الجديدة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. و«ليزلي ريد» تشيد بجهود مصر في ملف الحماية الاجتماعية

نيفين القباج:

= الوزارة بصدد إصدار اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية = بحث سبل التعاون المشتركة في العديد من المجالات وأهمها الحماية الاجتماعية



التقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المديرة الجديدة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر "ليزلي ريد"، عبر تقنية الڤيديو كونفرانس، وفي بداية اللقاء، رحبت القباج بقدوم "ريد" إلى مصر وتسلمها وظيفتها مديرا لوكالة التنمية الأمريكية.

وأعربت "القباج"، عن تقديرها للتعاون الوثيق بين الجهتين، والدعم المقدم من وكالة التنمية الأمريكية، كما أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من المديرة السابقة شيري كارلين.

وناقشت وزيرة التضامن ، سبل التعاون المشتركة في العديد من المجالات وأهمها الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، والتدخلات الخاصة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والإغاثة والكوارث، وجميع مجالات مكافحة العنف ضد النساء بكافة أشكاله، ودعم مراكز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة.



