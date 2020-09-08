كشف مواعيدها الجديدة.. تقرير مغربي يؤكد تأجيل مباريات نصف نهائي أبطال إفريقيا

أكدت تقارير مغربية اليوم، الثلاثاء، أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" سيعقد اجتماعًا بعد غد، الخميس، للإعلان عن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكان من المقرر أن يلتقي الأهلى مع الوداد المغربي يوم 25 أو 26 في المغرب ضمن ذهاب نصف نهائى إفريقيا على أن يلتقى الفريقان معا من جديد فى القاهرة 2 أو 3 أكتوبر فى مباراة الإياب، ويلعب الزمالك مع الرجاء فى نصف نهائى المسابقة، المباراة الأولى بالمغرب أيضا والثانية فى القاهرة فى نفس توقيت مباراة الأهلى والوداد.
وقالت صحيفة "le 360" سبورت المغربية، إن المكتب التنفيذي بالكاف سيعلن بعد غد الخميس، تأجيل إقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا، بعد الاتفاق الودي الذي جمع مسؤولي الاتحادين المغربي والمصري.
وأضافت أن الكاف حدد مواعيد جديدة لـ مباريات نصف النهائى على أن تقام مباراة ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال، يومي 16 و17 من أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراتي الإياب يومي 23 و24 من الشهر ذاته.
ويترقب "كاف" الموقف الصحى بدولة المغرب بعد ورود أنباء قوية تشير إلى تفشي فيروس كورونا بشكل قوى خلال الفترة الحالية واتخاذ قرارات بفرض حظر التجول من جديد بالأراضي المغربية.
وتثير حالة كبيرة من القلق لدى الاتحاد الإفريقي بشأن الوضع الصحي فى المغرب خلال الوقت الحالى، وذلك خوفا من تأجيل مباريات نصف نهائي أبطال إفريقيا من جديد.