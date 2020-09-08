القوات المسلحة: 4 طائرات عسكرية تحمل مساعدات للخرطوم وجنوب السودان

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفى نفس السياق أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بشحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الأشقاء بدولة جنوب السودان.









من جانبهم قدم الأشقاء فى دولة السودان الشكر والتقدير للقيادة المصرية على الدعم المقدم فى ظل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد ، كما أثنى المسئولون فى دولة جنوب السودان على المساعدات المصرية المقدمة لهم فى ظل ما تشهده كافة أنحاء البلاد من معاناة نتيجة السيول، معربين عن عميق امتنانهم للجهود المصرية الكبيرة والداعمة لهما فى محنتهما الحالية.







