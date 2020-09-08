كلارك تتلقى تهديدات بالقتل بعد طرد ديوكوفيتش | شاهد

استبعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، إحدى البطولات الأربع الكبرى، بسبب توجيهه كرة باتجاه إحدى حكام الخطوط خلال مباراته مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا في واقعة مؤسفة، قد تكون الأولى بهذا الحجم في تاريخه.









وكان ديوكوفيتش خسر إرساله في الشوط الحادي عشر ليتقدم عليه بوستا 6-5 في المجموعة الأولى.









وعندما توجه الصربي للجلوس في مكانه، قذف كرة كانت لا تزال بين يديه بقوة نحو الجزء الخلفي من الملعب، فأصابت بعنف إحدى حكمات الخطوط، التي أطلقت صرخة قوية، وسقطت متألمة بعدما أصيبت في عنقها.









وتوجه ديوكوفيتش نحو الحكمة لمعرفة ما إذا كانت على ما يرام، وبعد بضع دقائق نهضت وخرجت من الملعب.









ووصل حكم البطولة العام، سورين فريمل، بعد ذلك لاستاد "آرثر آش" الرئيسي الذي تقام فيه المباراة، وتحدث إلى أوريلي تورت، وهي الحكمة الرئيسية، قبل أن يدخل في نقاش طويل مع اللاعب الصربي البالغ من العمر 33 عاما، الفائز بالبطولة 3 مرات من قبل.









وبدا أن ديوكوفيتش يشرح للحكم أنه لم يكن يقصد ضرب مراقبة الخط، لكن طبقا للوائح التنس كان مصيره قد حسم بالفعل.









وتقول لوائح البطولات الأربع الكبرى "لا يجب على اللاعبين في أي وقت إهانة أي حكم أو منافس أو متفرج أو أي شخص في موقع إقامة البطولة".









ورغم دفاع ديوكوفيتش المستميت عن نفسه، أعلن استبعاده من البطولة، قبل أن يصافح منافسه المذهول كارينيو بوستا، ويغادر الملعب في أسى واضح.









وتعرضت لورا كلارك، إحدى حكام الخطوط، في بطولة أمريكا المفتوحة بكرة المضرب، لإساءات عبر صفحتها الرسمية في "إنستجرام"، من قبل عشاق النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أولا عالميا.



وسارع عشاق ديوكوفيتش إلى العثور على حساب كلارك في "إنستجرام" لإرسال تهديدات بالقتل لها، وحملت رسائلهم أيضا عبارات مسيئة، أشاروا فيها إلى وفاة ابنها جوش في حادث دراجة نارية في عام 2008، عن عمر يناهز 25 عاما، وكتب أحدهم: "لا تقلقي، ستنضمي إليه قريبا".









وكان ديوكوفيتش تقدم 5-4 في المباراة وحصل على 3 كرات على إرسال منافسه ليحسم المجموعة الأولى في صالحه، لكن كارينيو بوستا أنقذ الموقف في كل مرة، وعادل النتيجة 5-5 قبل أن يكسر إرسال جوكوفيتش ويتقدم عليه 6-5 مما فجر غضب الأخير الذي كلفه غاليا.







