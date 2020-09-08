المصرى للتأمين: ارتفاع التكلفة وظهور مخاطر جديد يتسبب في تغير حالة التأمين الصحي

قال الاتحاد المصرى للتأمين ، أن ديناميكيات التأمين الصحي في حالة تغير مستمر نتيجة ظهور مخاطر جديدة ومتزايدة وتغيرت تفضيلات العملاء وارتفعت تكلفة الرعاية الصحية بمعدل يفوق معدل التضخم.



وأضاف الاتحاد خلال نشرته الاسبوعية أن مشهد المخاطر اختلف بالنسبة لكل من شركات التأمين الصحي وحملة وثائق التأمين بسبب ارتفاع الحالات الطبية المعقدة وزيادة شريحة كبار السن في المجتمع .



تابع "تعمل شركات التأمين على التأثير في سلوك حامل الوثيقة وتحسين التزامه بالأدوية للمحافظة على صحته وتحسين نتائجه الصحية بشكل أفضل".



أكد الاتحاد ، أن الشركات تقوم تطوير ملفات تعريف المخاطر بصورة أكثر دقة لتعزيز الاكتتاب مشيرا الى أن المشاركة الاستباقية مع حاملي وثائق التأمين تساعد في إبقاء التكاليف تحت السيطرة ، وفي نفس الوقت زيادة الكفاءة التشغيلية مما يؤدي لزيادة الربحية.



و اشار الاتحاد ، الى أن تطور توقعات العملاء ادى إلى سرعة استجابة شركات التأمين لتلك التوقعات، وإلا كان مصيرها المخاطرة بفقدان حصتها في السوق ،حيث سعت شركات التأمين المتطلعة للمستقبل أن توفر لعملائها تجربة شاملة عبر مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة من أجل تحسين مشاركة العملاء والاحتفاظ بولائهم للشركة وثقتهم فيها .



واوضح الاتحاد ، أن التقدم الذي طرأ على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) ، والأجهزة المتصلة ، وعلوم البيانات اسرع بعملية التحول في صناعة التأمين وتمكين شركات التأمين الى أن تصبح شريكًا للعملاء ، وحاميًا من المخاطر ، إلى جانب دورها التقليدي كمسدد للتعويضات.



