AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

في مدينة بشائر الخير 3 .. جامعة الإسكندرية تطلق مبادرة إنت أقوى من المخدرات

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:34 م
جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني
أطلقت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، مبادرة أنت أقوى من المخدرات بمنطقة بشائر الخير ٣.

وشارك الأستاذ الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المبادرة الأولى التي ينظمها القطاع بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعى للتوعية ضد مخاطر الإدمان والتعاطي.

اقرأ أيضًا:

حيث قام أعضاء مبادرة إنت أقوى من المخدرات بزيارة إلي منطقة بشائر الخير ٣ ولقاء الأهالي والعاملين بالمنطقة لتوعيتهم بمخاطر الإدمان وكيفية التغلب عليه وإيجاد بدائل ثقافية ورياضية لإخراج طاقتهم فيها وكذلك كيفية التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن الإدمان والتعاطي خاصة بين الشباب أصبح يمثل خطورة كبيرة ليس علي الشخص المدمن فقط ولكن يمتد التأثير علي باقي افراد اسرته مما يهدد الاستقرار الأسري والمجتمعي لذا تبذل الجامعة جهد كبير في التعريف بمخاطر التعاطي وإدمان المخدرات من خلال ندوات توعوية ومحاضرات تثقيفية للحد من انتشاره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق مبادرة «أنت أقوى من المخدرات» بجامعة الإسكندرية

ترشيحاتنا

فستان أبيض وقبعة .. زوجة مصطفى فهمي تبهر متابعيها برفقته

بفستان سوارية.. إطلالة جذابة لـ فيفي عبده على الشاطئ.. شاهد

خطاب جديد يهدد إقامة نصف نهائي أبطال إفريقيا فى موعده

وزير التعليم: تخفيض كثافات الطلاب من 80 لـ 15

قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

بشرى سارة من وزير التربية والتعليم للمدرسين.. تفاصيل

AdvertisementS

فضيحة في المنصورة.. فتاتان تعلنان زواجهما مثليًا بموافقة الأهل

الهلاك قادم.. الصحة العالمية تعلن الطوارئ وتدعو شعوب العالم للاستعداد .. فيديو

قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

طارق شوقي: الاجتهادات الخاصة بتقليص عدد أيام الدراسة خاطئة

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

العربية: وفود من حكومة السراج تغادر ليبيا متجهة إلى القاهرة

القوات المسلحة: 4 طائرات عسكرية تحمل مساعدات للخرطوم وجنوب السودان

بعد ضربة رمضان صبحي .. بيراميدز يخطط لخطف صفقة جديدة من الأهلي

متى يبدأ العام الدراسي الجديد وما موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.. التعليم تجيب

وزير التعليم: إعفاء الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء من مصروفات المجموعات الدراسية

وزير التعليم: طلاب المرحلة الثانوية سيذهبون يومين إلى المدرسة

وزير التعليم يحسم الجدل حول كيفية تواجد الطلاب في المدارس في ظل أزمة كورونا.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو جوزك مدمن.. استشاري يقدم حلولا بسيطة لعلاجه

فستان أبيض وقبعة .. زوجة مصطفى فهمي تبهر متابعيها برفقته

لو رحت المصيف.. اكتشف علاج البقع البيضاء على الجلد