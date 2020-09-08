في مدينة بشائر الخير 3 .. جامعة الإسكندرية تطلق مبادرة إنت أقوى من المخدرات

أطلقت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، مبادرة أنت أقوى من المخدرات بمنطقة بشائر الخير ٣.
وشارك الأستاذ الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المبادرة الأولى التي ينظمها القطاع بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعى للتوعية ضد مخاطر الإدمان والتعاطي.
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حيث قام أعضاء مبادرة إنت أقوى من المخدرات بزيارة إلي منطقة بشائر الخير ٣ ولقاء الأهالي والعاملين بالمنطقة لتوعيتهم بمخاطر الإدمان وكيفية التغلب عليه وإيجاد بدائل ثقافية ورياضية لإخراج طاقتهم فيها وكذلك كيفية التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان.
وأكد نائب رئيس الجامعة أن الإدمان والتعاطي خاصة بين الشباب أصبح يمثل خطورة كبيرة ليس علي الشخص المدمن فقط ولكن يمتد التأثير علي باقي افراد اسرته مما يهدد الاستقرار الأسري والمجتمعي لذا تبذل الجامعة جهد كبير في التعريف بمخاطر التعاطي وإدمان المخدرات من خلال ندوات توعوية ومحاضرات تثقيفية للحد من انتشاره.