في مدينة بشائر الخير 3 .. جامعة الإسكندرية تطلق مبادرة إنت أقوى من المخدرات





وشارك الأستاذ الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المبادرة الأولى التي ينظمها القطاع بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعى للتوعية ضد مخاطر الإدمان والتعاطي.





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حيث قام أعضاء مبادرة إنت أقوى من المخدرات بزيارة إلي منطقة بشائر الخير ٣ ولقاء الأهالي والعاملين بالمنطقة لتوعيتهم بمخاطر الإدمان وكيفية التغلب عليه وإيجاد بدائل ثقافية ورياضية لإخراج طاقتهم فيها وكذلك كيفية التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان.



