AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

متى يكون الاقتراض للزواج جائز شرعاً؟ .. أمين الفتوى يجيب

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
الاقتراض للزواج
الاقتراض للزواج
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى، إنه يجوز للشاب الاقتراض من البنك للزواج خشية الوقوع في الزنا ولكن عليه أن يطرق كل الأبواب التي يستطيع من خلالها توفير ثمن الزواج فإذا عجز عن ذلك فليجعل الاقتراض من البنك آخر هذه الأبواب.

وأضاف "عويضة"، خلال إجابته على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر قائلا: الزواج هذه الأيام أفضل وسيلة للشباب لتجنب الوقوع في الفتن التي أصبحت منتشرة بشكل ملفت للنظر.

الاقتراض للزواج جائز عند الضرورة
من جانبه قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، إنه يجوز الحصول على قرض بزيادة بشرط أن يكون لحاجة ضرورية.

وأضاف «عاشور»، في تصريح له، أن يجوز الحصول على قرض لتزويج البنات أو الأولاد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، داعيا البعض القادرين إلى توفير القرض الحسن للشباب الذي لا يكون عليه زيادة.

الاقتراض للزواج يجوز لهذا السبب
أكدت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية إنه يجوز للإنسان الإقتراض من أجل الزواج طالما أن هذا الشخص خاف على نفسه العنت والوقوع في المعصية، وهنا الضرورات تبيح المحظورات وطالما أنه ليس لك دخل آخر للزواج غير الاقتراض.

وأضافت في تصريح لها أنه في حالة ما إذا كان هناك استطاعة أو القدرة على عدم الوقوع في المعصية فلتصبر حتى تتزوج بدون اقتراض.

وأوضحت أن الفقهاء اختلفوا في مسألة الاقتراض، وهما فريق حرم ذلك نهائيا وفريق آخر أجازها في حالة الضرورة فقط.

 هل يجوز الاقتراض بالربا لسداد الدين
أكد الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أنه لا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعته ففي هذه الحالات يجوز له التعامل بالربا لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. 

وقال "الأطرش" لـ"صدى البلد" خلال إجابته على سؤال ما حكم الاقتراض بالربا لسداد الدين وفي حالة عدم السداد سأسجن ؟ قائلاً: "لا يجوز إطلاقا حتى ولو اضطررت بيع شيء من أملاكك الشخصية لسداد هذا الدين ولكن لا تلجأ للربا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متى يكون القرض البنكي حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

حكم إخراج الزكاة للفتاة غير القادرة من أجل الزواج.. دار الإفتاء ترد.. فيديو

هل يجوز الاقتراض بالربا لسداد الديون .. عالم أزهري يجيب

فتاوى شغلت الأذهان.. هل أسجد للسهو قبل التسليم من الصلاة أم بعده؟ هل يجوز الاقتراض بالربا لسداد الديون.. هل الشك في عدد ركعات الصلاة يتطلب إعادتها.. حكم وضع المصحف في السيارة للتبرك

حكم الاقتراض من البنك لعمل مشروع.. دار الإفتاء توضح

حكم الحصول على قرض للزواج.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

قبل قيادة الدراويش.. جماهير الإسماعيلي ترحب بـ ريكاردو.. صورة

أنثى ثعبان تضع بيضا دون أن تخالط ذكرا لمدة 15 عاما.. شاهد

مصدر أمني ينفي استشهاد 4 رجال شرطة في أسيوط.. ويوضح حقيقة وقف حملات الإزالة بـ بورسعيد والسويس

دعاء طلب الرزق.. أدعية وكلمات مأثورة من الكتاب والسنة تعرف عليها

الأهلي يتقدم على الاتحاد 56-53 فى نهاية الفترة الثالثة بنهائي دوري سوبر السلة

خلال شهر.. الإسكان تعلن خبرا سارا للمواطنين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفري ثمنها .. طريقة عمل عجينة بيتزا هت بالصور

أعشاب لعلاج القولون نهائيًا .. 4 أكواب سحرية

بالصفع والركل.. ضابط أمريكي يعتدي على شاب أسود بعنف داخل الحجز .. فيديو