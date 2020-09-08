AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قرارات وزير التعليم للقضاء على بعبع الثانوية العامة.. فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:26 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الثانوية العام انتهت بالشكل القديم، وسيكون لها نظام جديد، بداية من العام الذى سيبدأ، موضحًا أن الوزارة أعلنت ذلك فى عام 2018.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية، سارة حازم، أن ما تم بنظام الثانوية الجميع على علم به من 2018.

وأشار إلى أن الأمتحانات فى الفترة المقبلة الخاصة بالثانوية العام ستكون بنظام الكمبيوتر، وأن العنصر البشري، لن يتدخل فى التصحيح أو أى شئ وسيكون هناك احكام لمنع التسريب. 

وأوضح أن هذا النظام سيوفر العدالة للجميع، ولن يكون هناك أى مشكلة ولفت إلى أن، كل طالب سيكون له أكثر من فرصة في نفس المادة، وهذا سيمنع القلق والتوتر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس امتحانات الثانوية العامة يعقد اجتماعا لمناقشة إجراءات بدء تصحيح "علم النفس"

التعليم : ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2020 .. بعد العيد

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 سترضي المجتهدين.. والتصحيح يتم بدقة أكثر هذا العام

أستاذ علم اجتماع تقدم نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة أثناء انتظار النتيجة

مش حياة أو موت| وزير التعليم يعلن عودة نظام التحسين لـ الثانوية العامة

في النظام الجديد.. وزير التعليم: طلاب الثانوية سيعرفون نتيجة الامتحان فور إنهائه

ترشيحاتنا

ننشر التفاصيل الكاملة لقرارات وزير التربية والتعليم اليوم

مش حياة أو موت| وزير التعليم يعلن عودة نظام التحسين لـ الثانوية العامة

الأفضل في أفريقيا.. أرقام يوسف البلايلي المرشح للانضمام إلى الأهلي

طارق شوقي: الاجتهادات الخاصة بتقليص عدد أيام الدراسة خاطئة

فخ كهربا ومفاجأة خالد الغندور .. 9 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

رسوم 2000 جنيه و 6 شروط لمزاولة مهنة السايس.. تفاصيل

AdvertisementS

فضيحة في المنصورة.. فتاتان تعلنان زواجهما مثليًا بموافقة الأهل

الهلاك قادم.. الصحة العالمية تعلن الطوارئ وتدعو شعوب العالم للاستعداد .. فيديو

قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

طارق شوقي: الاجتهادات الخاصة بتقليص عدد أيام الدراسة خاطئة

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

العربية: وفود من حكومة السراج تغادر ليبيا متجهة إلى القاهرة

القوات المسلحة: 4 طائرات عسكرية تحمل مساعدات للخرطوم وجنوب السودان

بعد ضربة رمضان صبحي .. بيراميدز يخطط لخطف صفقة جديدة من الأهلي

متى يبدأ العام الدراسي الجديد وما موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.. التعليم تجيب

وزير التعليم: إعفاء الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء من مصروفات المجموعات الدراسية

وزير التعليم: طلاب المرحلة الثانوية سيذهبون يومين إلى المدرسة

وزير التعليم يحسم الجدل حول كيفية تواجد الطلاب في المدارس في ظل أزمة كورونا.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو جوزك مدمن.. استشاري يقدم حلولا بسيطة لعلاجه

فستان أبيض وقبعة .. زوجة مصطفى فهمي تبهر متابعيها برفقته

لو رحت المصيف.. اكتشف علاج البقع البيضاء على الجلد