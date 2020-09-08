قرارات وزير التعليم للقضاء على بعبع الثانوية العامة.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن الثانوية العام انتهت بالشكل القديم، وسيكون لها نظام جديد، بداية من العام الذى سيبدأ، موضحًا أن الوزارة أعلنت ذلك فى عام 2018.





وأضاف وزير التربية و التعليم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية، سارة حازم، أن ما تم بنظام الثانوية الجميع على علم به من 2018.





وأشار إلى أن الأمتحانات فى الفترة المقبلة الخاصة بالثانوية العام ستكون بنظام الكمبيوتر، وأن العنصر البشري، لن يتدخل فى التصحيح أو أى شئ وسيكون هناك احكام لمنع التسريب.





وأوضح أن هذا النظام سيوفر العدالة للجميع، ولن يكون هناك أى مشكلة ولفت إلى أن، كل طالب سيكون له أكثر من فرصة في نفس المادة، وهذا سيمنع القلق والتوتر .



