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أخبار العالم

ضمن قانون قيصر.. العربية: أمريكا تفرض عقوبات على شخصيات لبنانية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:25 م
صدى البلد
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حسام رضوان
نقلت قناة "العربية" اليوم الثلاثاء، عن مصادر سورية قولها إن واشنطن ستفرض في وقت لاحق اليوم عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية ضمن قانون قيصر.

وكانت الحكومة اللبنانية طالبت الولايات المتحدة بتجنيب لبنان تداعيات قانون قيصر، الذي أثار حالة من الذعر في أوساط المصرفيين ورجال الأعمال اللبنانيين.

ويعاقب قانون قيصر أي شركات تعمل مع الرئيس السوري بشار الأسد، وهو ما أدى بالفعل إلى انخفاض في قيمة العملة السورية.

الدفعة الأولى من العقوبات استهدفت 39 شخصًا أو كيانًا، بما في ذلك الأسد شخصيًا وزوجته أسماء - وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهدافها من قبل العقوبات الأمريكية.

ويسعى قانون قيصر، الذي أقره الكونجرس الأمريكي العام الماضي بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلى منع تطبيع الأسد دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان. وهي تعاقب في الولايات المتحدة أي شركة تتعامل مع الأسد وتمنع مساعدة إعادة الإعمار من واشنطن.

وتم تسمية قانون قيصر على اسم مصور عسكري سوري سابق هرب بعد أن عانى من خطر شخصي كبير في عام 2014 مع 55000 صورة من الوحشية في سجون الأسد.

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