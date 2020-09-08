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رياضة

خاص| طارق العشري: أنتظر مستحقاتي لدى المصري ولن ندخل في أزمات

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:32 م
طارق العشري
طارق العشري
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عمرو ابوبكر
كشف طارق العشري، المدير الفني السابق لنادي المصري، عن موقفه مع مجلس الإدارة، وطريقته لاسترداد مستحقاته المتبقية.

وقال "العشري"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه مازالت لديه مستحقات لم يستردها حتى الآن من النادي، نافيا وجود أزمات بينه وإدارة النادي.

وأضاف المدير الفني للمصري السابق، أن الذي يغضبه أنه لم يتواصل أحد من الإداريين معه حتى الآن، وذلك جعله يشعر بأن الأمور تتعقد.

وتابع "عدم التواصل لم أجد فيه أزمة، والتمست لهم أنهم مشغولون بالإدارة الفنية الجديدة، ولكن الانتظار طال".

وأشار إلى أن النادي المصري يملك مجلس إدارة محترما، ويستطيع أن يحل أي أزمة يقع بها من خلال معاصرتي لهم الفترة الماضية. 

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