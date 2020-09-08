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ساحة رأي

إلهام فاروق شبانة تكتب: يد تبني ويد تهدم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:07 م
صدى البلد
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في نفس الوقت الذي يبذل فيه الأزهر الشريف جهودا جبارة لمحاربة التطرف والإرهاب ، وفي نفس الوقت الذي تسعى فيه لجنة الأخوة الإنسانية _ بكل ما أوتيت من قوة _ لتحقيق التعايش السلمي في أرقى صوره ، داعية إلى احترام الأديان وتقديرها.


وفي نفس الوقت الذي يقوم فيه مجمع البحوث الإسلامية بعمل حملات توعوية لنشر صحيح الدين والتوصية بضرورة احترام الديانات الأخرى ، والتمسك بقوله تعالى : "لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ "  (الكافرون :٦).

 

في نفس الوقت الذي نجد فيه أيادي تبني ، نجد أيادي أخرى تُخرّب وتُدمر وتوقع العداوة والبغضاء بين الناس ، بدعوى أنها حرية التعبير، وحسبنا الله ونعم الوكيل .


أين حرية التعبير في حرق المصاحف ؛ يا من وصانا الإسلام باحترام مقدساتكم ؟


أين حرية التعبير في الإساءة لنبينا محمد ﷺ يا من جعل الله لنا ركنا من أركان الإيمان ؛ الإيمان بأنبيائكم .


أين حرية التعبير في كتابة شعارات مسيئة للإسلام وللمسلمين يا من وصانا الإسلام باحترامكم واحترام مشاعركم وعدم إيذائكم .


قال تعالى : "لايَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" (الممتحنة:٨)


فلا نقول إلا ما يرضي الرب (إنا لله و إنا إليه راجعون ) على قلوب ماتت ، وأبصار عُميت ، وعقول أغلقت .


إذا كنتم تظنون أنكم ستهدمون دين الإسلام بأفعالكم الخبيثة فللإسلام رب يحميه ،  ولن يتركم أعمالكم .

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