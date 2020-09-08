استكمال الإنشاءات فى مشاريع مواجهة السيول بالبحر الأحمر .. صور

تواصل الادارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، تنفيذ الانشاءات الخاصة بمشروعات مواجهة السيول بمدن محافظة البحر الأحمر.





حيث تجرى أعمال الحفر والتسوية، وتدبيش البحيرات والسدود والحواجز والقنوات فى عمليات الحماية الجارى تنفيذها بكل من مدينة القصير وسفاجا الزعفرانة .





وشدد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، فى جولة تفقدية لمتابعة المشروعات على أهمية انجاز أعمال الحماية .





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وتضم الأعمال الجارى تنفيذها 10 مخرات للسيول ، منها 7 بمدينة القصير و3 بوادى القويح.





وتضم الأعمال 5 بحيرات صناعية و2سد و2 قناة 1 حاجز ترابى ، و 3 سدود بوادى العمبجى وبرابخ الطريق الدائرى الجديد فى نطاق المدينة التى يصل عددها إلى 204 بربخ.