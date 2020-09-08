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فن

كريم قاسم يدعم مؤسسة مجدي يعقوب للقلب

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:06 م
صدى البلد
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محمد نحلة

دعم الفنان كريم قاسم مؤسسة مجدي يعقوب للقلب عبر حسابه على "إنستجرام"، ودعا الجميع للتبرع للمساهمة فى بناء المركز الجديد.


وكتب:" أسهم الخير مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب متنوعة،  هتساعد بيها في عملية طفل توفي جهاز طبي، أو تشارك فى بناء المركز الجديد".


نشر الفنان كريم قاسم عدة صور له من برشلونة وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


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يذكر أن كريم قاسم قد نشر فيديو يحكي فيه تجربته بعد إصابته بفيروس كوفيد 19 "الكورونا" بهشتاج #الكورونا_مش_عيب. وعبر كريم عن تجربته كاملة من لحظة اكتشاف إصابته وحتى اليوم وهو في مرحلة الشفاء الكامل.


وأحدث أعمال كريم قاسم كان مشاركته في مسلسل لما كنا صغيرين في رمضان ومسلسل مملكة إبليس على شاهد والذي ينتظر عرض الفصل الثاني قريبًا، ومؤخرًا عرض له فيلم ليل خارجي والفيلم العالمي سواح على NETFLIX.


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