شاهد.. إنقاذ قطة عالقة في عنق زجاجة.. فيديو

نجح رجال إطفاء في إندونيسيا، من إنقاذ قطة ضالة بعد العثور عليها عالقة داخل قارورة موزع مياه مكتب.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت القطة بالكاد تستطيع التحرك لأن جسدها كان داخل عنق الزجاجة البلاستيكي بينما كان رأسها خارج الفتحة الصغيرة.





ويعتقد رجال الإطفاء أن أحد السكان المحليين التي ليس في قلبه رحمة، ربما يكون قد وضعها بداخل القارورة لتموت.





وأبلغ رجل في المكان، رجال الإطفال في العاصمة جاكرتا، طالبا المساعدة منهم، إذ سارع هؤلاء لإنقاذ القطة المتعثرة في الزجاجة، عن طريق قطع عنق الزجاجة باستخدام أداة معدنية.





وقال إيكو سومارنو ، رئيس مكتب خدمات الإطفاء بغرب جاكرتا: "طلب منا رجل طيب أن نحرر القطة من الزجاجة بعد أن رفض فعل ذلك بنفسه خشية أن يؤذي القطة أكثر".



