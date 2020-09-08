AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. إنقاذ قطة عالقة في عنق زجاجة.. فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:06 م
إنقاذ قطة عالقة في
إنقاذ قطة عالقة في عنق زجاجة
Advertisements
شيماء مصطفى
نجح رجال إطفاء في إندونيسيا، من إنقاذ قطة ضالة بعد العثور عليها عالقة داخل قارورة موزع مياه مكتب.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت القطة بالكاد تستطيع التحرك لأن جسدها كان داخل عنق الزجاجة البلاستيكي بينما كان رأسها خارج الفتحة الصغيرة.

ويعتقد رجال الإطفاء أن أحد السكان المحليين التي ليس في قلبه رحمة، ربما يكون قد وضعها بداخل القارورة لتموت.

وأبلغ رجل في المكان، رجال الإطفال في العاصمة جاكرتا، طالبا المساعدة منهم، إذ سارع هؤلاء لإنقاذ القطة المتعثرة في الزجاجة، عن طريق قطع عنق الزجاجة باستخدام أداة معدنية.

وقال إيكو سومارنو ، رئيس مكتب خدمات الإطفاء بغرب جاكرتا: "طلب منا رجل طيب أن نحرر القطة من الزجاجة بعد أن رفض فعل ذلك بنفسه خشية أن يؤذي القطة أكثر".

وفي مقطع فيديو نشرته "ديلي ميل"، أظهر فريق الإنقاذ وهم يعملون على تحرير القطة من الزجاجة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الأهلي يتجه لتأمين محمد إبراهيم من بيراميدز

من يجتهد سيصل إلى هدفه .. رسالة طمأنة من وزير التعليم لأولياء الأمور .. فيديو

مرتضى منصور يرد بقوة على غرامة الجبلاية: الراجل يخصم مليم

الخميس.. قطع المياه عن 11 منطقة كبرى بالقاهرة.. أماكن ومواعيد

وزير التعليم يزف بشرى سارة للأيتام وأبناء الشهداء ..فيديو

بعد الاستقرار على رحيله.. أزمة في الأهلي بسبب جيرالدو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. أسباب الطلاق المبكر .. دواء الالتهابات يعالج كورونا

دراسة تكشف عن علامة في الأظافر تشير للإصابة بـ سرطان الرئة

ظهور جذاب.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار على إنستجرام .. شاهد