وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الكاراتيه استضافة مصر للبطولة الإفريقية

التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم بمحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه لمناقشة وبحث استضافة مصر للبطولة الافريقية.





دار اللقاء حول اخر المستجدات في عملية عودة الرياضة بصورة تدريجية في ظل الإجراءات الوقائية والإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة الي إستضافة مصر للبطولة الأفريقية " شباب- ناشئين - كبار " لدول شمال إفريقيا والتي ستقام في ١٣و١٤ من فبراير ٢٠٢١ والتي تستضيف مصر فيها ٦ دول من شمال افريقيا بنادي الإتحاد السكندري بالإسكندرية.





كما تضمن اللقاء استعدادات مصر لاستضافة البطولة الإفريقية "شباب - ناشئين - كبار " والذي من المقرر ان تقام في شهر اغسطس ٢٠٢١.



