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وزير النقل الأسبق: الانتهاء من 55 ألف استشارة هندسية في الـ 6 شهور الأولى للتصالح

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:21 م
المهندس هاني ضاحي
المهندس هاني ضاحي
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عادل نصار
قال المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق ونقيب المهندسين، إن مصر نجحت في القضاء على العشوائيات، مضيفا أن الدولة اضطرت لإصدار قانون للقضاء على العشوائيات.


وأضاف ضاحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، أن العقارات التي يتم التصالح معها تم البناء عليها بدون ترخيص، مشيرا إلى أنه يجب التأكد من أن العقارات التي يتم التصالح عليها سليمة إنشائيا.


وأكد وزير النقل الأسبق ونقيب المهندسين، أن قانون التصالح يتضمن الحد الأقصى لتقديرات بالمساحة والقيمة، مشيرا إلى أن تقرير التصالح يحدده استشاري هندسي ومن الممكن أن يستغرق يوما واحدا.


وفي السياق نفسه أشار المهندس هاني ضاحي وزير النقل الاسبق ونقيب المهندسين، إلى أنه تم الانتهاء من 55 ألف استشارة هندسية في الـ 6 شهور الأولي للتصالح، متابعا أن عدد الشكاوى الواردة من المكاتب الاستشارية قليلة جدا بالنسبة للرسوم الهندسية.

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