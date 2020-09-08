لمدة 7 ساعات .. قطع مياه الشرب عن مناطق بالمحلة مساء اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية برئاسة المهندس عادل عطية ، قطع مياه الشرب عن مناطق حى ثان المحلة الكبرى، من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة السادسة من صباح غدا الأربعاء .

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كما أوضح رئيس الشركة، أن قطع المياه عن مناطق حى ثان المحلة الكبرى خلال تلك الفترة الزمنية.

كما يأتى لقيام الشركة بأعمال ربط خطوط مياه الشرب الجديدة بمنطقة الجمهورية التابعة لحى ثان المحلة .

وجدير بالذكر أن قطع مياه الشرب يأتي فى إطار رفع كفاءة الخدمات المقدمة خلال الفترة المقبلة .