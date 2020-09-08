إلكترونية.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العام الجديد في لجان المدارس..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الرئيس مهتم بالتكامل في تنمية الإنسان المصري وتكوين البنية الجسمانية ونريد ان تكون بنية الشباب مميزة .





وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه، أن امتحانات الثانوية العامة الجديدة ستكون في لجان بالمدارس بالرغم من انها الكترونية .





،: إننا نقدم بلاغات ضد منتحلي صفتي على مواقع التواصل الاجتماعي . وأوضح طارق شوقي إنناعلى





وتابع : أن المعلم المصري هو أهم ركن في منظومة التعليم المصرية لافتا الي ان الطلاب الايتام وابناء الشهداء سيتم إعفاؤهم من رسوم مجموعات التقوية .



