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إلكترونية.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العام الجديد في لجان المدارس..فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:03 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم،  أن الرئيس مهتم بالتكامل في تنمية الإنسان المصري وتكوين البنية الجسمانية ونريد ان تكون بنية الشباب مميزة .

وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه، أن امتحانات الثانوية العامة الجديدة ستكون في لجان بالمدارس بالرغم من انها الكترونية .

وأوضح طارق شوقي ،: إننا نقدم بلاغات ضد منتحلي صفتي على مواقع التواصل الاجتماعي .

وتابع : أن المعلم المصري هو أهم ركن في منظومة التعليم المصرية لافتا الي ان الطلاب الايتام وابناء الشهداء سيتم إعفاؤهم من رسوم مجموعات التقوية .

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