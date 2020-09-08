AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وقف مقالات لـ كُتّاب كبار .. وزير الإعلام يرد.. فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:14 م
أسامة هيكل وزير الدولة
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
Advertisements
البهي عمرو
علق أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، على منع مقالات بعض الكتاب الكبار، وقال إنه لم يقم بمنع أى مقال، موضحًا أن كل كاتب يعبر عن رأيه في المقال الخاص به.


وأضاف أسامة هيكل في حواره على قناة " فرانس 24"، أنه لا يتدخل فى سياسة أى صحيفة، وكل جريدة يكون لها نظام خاص بها. 

 
ولفت إلى أن المقال الذى يمنع نشره فى إحدى الجرائد، سيقوم الكاتب بنشره على صفحات السوشيال ميديا وسيحصل على مشاهدات عالية.


وأشار إلى أن الكاتب عندما يكتب أن هذا المقال تم منعه من النشر فى إحدى الجرائد، سيدخل عليه الجميع، مؤكدًا " المنع وسيلة خاطئة، ولكن المواجهة هى الحل.


وأوضح أن أى وسيلة إعلامية يتم إصدارها يكون لها سياسة خاصة بها، وكل قناة تقوم بنشر المعلومة الصحيحة والتى تتناسب مع السياسة.


وأكد أن المجال الإعلامي واسع، ولذلك نقوم بإتاحة المعلومة أولا بأول حتى لا يتجه المواطنون لـ قنوات أخري تنشر أخبارا غير صحيحة. وتابع أن مصر فى مرحلة تغير، وهناك انفتاح على العالم فى كل المجالات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"مبنية على التنوع".. أسامة هيكل: المنع أصبح غير متواجد في الإعلام المصري .. فيديو

ترشيحاتنا

محليات النواب تزف بشرى للمواطنين حول تظلمات مخالفات البناء.. فيديو

وقف مقالات لـ كُتّاب كبار .. وزير الإعلام يرد.. فيديو

متى يبدأ العام الدراسي الجديد وما موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.. التعليم تجيب

شبيهة بمخلوقات فضائية.. كائنات بحرية غريبة تظهر على أحد شواطئ بريطانيا.. فيديو

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

عاجل.. ترامب يستضيف التوقيع على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل في هذا الموعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. أسباب الطلاق المبكر .. دواء الالتهابات يعالج كورونا

دراسة تكشف عن علامة في الأظافر تشير للإصابة بـ سرطان الرئة

ظهور جذاب.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار على إنستجرام .. شاهد