وقف مقالات لـ كُتّاب كبار .. وزير الإعلام يرد.. فيديو

علق أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ، على منع مقالات بعض الكتاب الكبار، وقال إنه لم يقم بمنع أى مقال، موضحًا أن كل كاتب يعبر عن رأيه في المقال الخاص به.









وأضاف أسامة هيكل في حواره على قناة " فرانس 24"، أنه لا يتدخل فى سياسة أى صحيفة، وكل جريدة يكون لها نظام خاص بها.





ولفت إلى أن المقال الذى يمنع نشره فى إحدى الجرائد، سيقوم الكاتب بنشره على صفحات السوشيال ميديا وسيحصل على مشاهدات عالية.









وأشار إلى أن الكاتب عندما يكتب أن هذا المقال تم منعه من النشر فى إحدى الجرائد، سيدخل عليه الجميع، مؤكدًا " المنع وسيلة خاطئة، ولكن المواجهة هى الحل.









وأوضح أن أى وسيلة إعلامية يتم إصدارها يكون لها سياسة خاصة بها، وكل قناة تقوم بنشر المعلومة الصحيحة والتى تتناسب مع السياسة.









وأكد أن المجال الإعلامي واسع، ولذلك نقوم بإتاحة المعلومة أولا بأول حتى لا يتجه المواطنون لـ قنوات أخري تنشر أخبارا غير صحيحة. وتابع أن مصر فى مرحلة تغير، وهناك انفتاح على العالم فى كل المجالات.



