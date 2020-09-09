الفرصة الأخيرة للمشاركة.. انطلاق آخر أيام إعادة انتخابات الشيوخ بالداخل

ينطلق، اليوم الأربعاء، آخر أيام ماراثون الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، الذي بدأ يومي الأحد والاثنين في الخارج ثم الثلاثاء في الداخل، وذلك فقا للجدول الزمني للعملية الانتخابية الذي حدد يومي الأحد والاثنين الموافقين 6 و7 في الخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و9 في الداخل من شهر سبتمبر الحالي.





وتجرى الإعادة على 26 مقعدًا بالنظام الفردي في 14 محافظة بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية "من أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.





وتشمل جولة الإعادة على مقاعد النظام الفردي في انتخابات الشيوخ محافظات: القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد، والمنوفية على مقعدين، وكفر الشيخ مقعدين، والجيزة مقعد واحد، وبني سويف مقعد واحد، وأسيوط ثلاثة مقاعد، وسوهاج خمسة مقاعد، وقنا ثلاثة مقاعد، والأقصر مقعدين، وأسوان مقعدين، ودمياط مقعد واحد، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعد واحد، ومطروح مقعد واحد.





وتقوم الهيئة الوطنية بالفصل في تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة النهائية ونشرها في موعد أقصاه 16 سبتمبر، على أن يتم نشر النتائج في الجريدة الرسمية.