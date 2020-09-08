لطلاب تنسيق 2020.. سياحة وفنادق حلوان تعلن برامج البكالوريوس.. وتفاصيل عن الدراسة بها وأهداف كل برنامج

سياحة وفنادق حلوان:
تطرح برنامجا لإدارة وتشغيل المطاعم
أربعة برامج دراسية بمرحلة البكالوريوس
برنامج الدراسات التراثية يهدف لتأهيل الطلاب للعمل بالمتاحف
أعلنت كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، برامج البكالوريوس المختلفة بالكلية لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها التي تتم الدراسة بها برعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد الكلية.
وتتضمن البرامج بالكلية
- برنامج بكالوريوس الإرشاد السياحي (الشعب: "إنجليزي/فرنساوي/ ألماني) ، ويهدف قسم الإرشاد السياحي إلى تخريج طلاب ملمين بالمعارف المختلفة المرتبطة بتاريخ مصر وآثارها وحضارتها عبر العصور ، وكذلك بالمعارف السياحية الأساسية التي تتيح له القدرة على العمل في صناعة السياحة والتعامل مع السائحين، ويهتم القسم اهتمامًا كبيرًا بالتأهيل اللغوي للطالب ، حيث يخصص في برامجه الأكاديمية مساحة كبيرة لمقررات اللغات الأجنبية، كما يقدم برنامج بثلاث لغات أساسية هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية .
كما يؤهل البرنامج للعمل في مجال الإرشاد السياحي بصورة أساسية، ويهتم القسم بالتأهيل العملي للطالب حيث يشمل البرنامج العديد من الرحلات العلمية لمختلف المواقع السياحية في مصر، بجانب اكساب الطالب المهارات المهنية مثل الخطاب العام والقيادة والتعليم.
- برنامج بكالوريوس الدراسات السياحية (الشعب : عربي/ إنجليزي)، ويهدف قسم الدراسات السياحية إلى تخريج طلاب ملمين بالمعارف والمهارات المطلوبة لسوق العمل السياحي المحلي والإقليمي، وتؤهل البرامج الأكاديمية المختلفة التي يتيحها القسم للعمل في مختلف أقسام الشركات السياحية وشركات الطيران وأعمال المطارات، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الوظائف العامة التي تتناسب مع مهارات خريجي القسم مثل وظائف العلاقات العامة، والتسويق وخدمة العملاء، والدعاية والاعلان، ويحرص القسم على أن يكتسب الخريجين القدرة على التفاعل مع التطورات الحديثة في صناعة السياحة ومهارات التعليم الذاتي المستمر التي تجعل الطالب قادرًا على مواكبة كل جديد في مجال تخصصه ، كما يهتم القسم بالجانب العملي حيث تشمل برامج مرحلة البكالوريوس تدريبًا صيفيًا في كل عام دراسي .
وينظم القسم العديد من الزيارات الميدانية والرحلات العلمية لطلابه على مدى سنوات الدراسة.
- برنامج بكالوريوس الإدارة الفندقية (الشعب: عربي/ إنجليزي)، ويهدف قسم الإدارة الفندقية إلى تخريج طلاب قادرين على الانخراط المباشر في سوق العمل الفندقي بمختلف أقسامه ، مع التركيز على تأهيل الطالب بما يمكنه من الانتقال إلى المستوى الإداري على صناعة الضيافة في غضون فترة زمنية قصيرة، حيث يولي القسم اهتمامًا كبيرًا بالجانب العملي، بالإضافة إلى التدريب الصيفي المواكب لسنوات الدراسة، ومشروع التخرج، الذي يُكسب الطالب القدرة على تنفيذ المشروعات الفندقية من النواحي التخطيطية والإدارية والمالية والتسويقية، ويهتم القسم اهتمامًا كبيرًا بالتأهيل اللغوي للطالب ، حيث يخصص في برامجه الأكاديمية مساحة كبيرة لدراسة المقررات باللغة الإنجليزية، ويتيح القسم لخريجه فرصًا متنوعة للعمل بالفنادق والمنتجعات السياحية في مصر والدول العربية، كما ينظم القسم العديد من الزيارات الميدانية لطلابه على مدى سنوات الدراسة.
- برنامج بكالوريوس الدراسات التراثية والمتحفية (إنجليزي)، ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل الطلاب للعمل في إدارة التراث والمتاحف في العديد من المؤسسات، ويشمل ذلك وزارة الآثار، وزارة الثقافة، المواقع التراثية، المتاحف والمعارض بمختلف أنواعها، المنظمات والهيئات المحلية والدولية المرتبطة بالتراث والمتاحف، إضافة إلى قطاع السياحة الثقافية والعلاقات الثقافية الدولية، ويشمل البرنامج مجموعة الوحدات الدراسية التي تجمع بين المواد العامة والمواد المتخصصة في التراث المصري والعالمي وإدارة المواقع التراثية وإدارة المتاحف ، وأخرى مرتبطة بالإقتصاد والتشريعات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الزائرين، ومن خلال تلك المجموعة من الوحدات الدراسية المختارة بعناية والتي تجمع بين وحدات إجبارية وأخرى اختيارية، يتم إمداد الطالب بالمعارف والمهارات والقدرات اللازمة للتأهيل في مجال الدراسات التراثية والمتحفية.
وقد طرحت كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان ايضا برنامج جديد ومميز عن "إدارة وتشغيل المطاعم"، بالتعاون مع الشركة الأولى للخدمات الغذائية مصر برجر كنج والذي يهدف إلى إتاحة فرصة التعليم والتدريب العملي لطلبة الثانوية العامة والفندقية والدبلومات الفنية من خلال تعليم جامعي يؤهلهم لسوق العمل.
وتأتي تلك الأهداف لتدعيم إستراتيجية التعليم العالي لمد جسور الشراكة بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات القطاع المدني والقطاع الخاص في مجال التخصص، وذلك لإعداد وامداد الموارد البشرية بالمعلومات والمهارات الفنية والاشرافية والسلوكية والإدارية طبقًا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل في مجال التخصص، بالإضافة إلى تفعيل المسئولية الاجتماعية لجامعة حلوان - كلية السياحة والفنادق - لدعم الطلاب الأكثر احتياجًا للدراسة والعمل بتوقيع اتفاق مع الشركة الأولى للخدمات الغذائية مصر برجر كنج لإنشاء برنامج جديد للتعليم تحت مسمى إدارة وتشغيل المطاعم طبقا لأسلوب التعليم المزدوج.
وتكون مدة البرنامج ٤ سنوات ٨ فصول دراسية، ويحصل الطالب على بكالوريوس إدارة وتشغيل المطاعم، ويتم منح الطالب مكافأة شهرية خلال تدريبه العملى.
ويعد برنامج إدارة وتشغيل المطاعم برنامج تدريبي وتعليمي متكامل يشمل الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي في تشغيل المطاعم.
ويعمل على إعداد مديرين فروع مؤهلين على أعلى مستوى من المهارات والخبرات، وخلق روح الانتماء للطلاب المتدربين بالشركة من خلال المزايا التي تقدمها الشركة لهم.