AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لو جوزك بيخونك.. أفضل الطرق والأساليب للحفاظ على أسرتك

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:57 م
خيانه الزوج
خيانه الزوج
Advertisements
نهى هجرس
صرح الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، بأن 65% من حالات الطلاق في مصر بسبب الخيانة الزوجية سواء من خلال الأنترنت أو من الأماكن العامة التى يتوافد عليها الزوج .

وتابع، بأن الكثير من السيدات عندما تعلم بـ خيانة الزوج لها تقوم بأخبارة على الفور وبدء اجراءات الطلاق، ولكن في البداية لا يجب ان تقوم بتلك الأفعال، والحرص على الهدوء بشكل كافي حتى تستجمع قواها وتنظيم أفكارها حتى تتغلب عاى الأزمة التى تمر بها.


وأضاف وليد هندي، بان الخطوات الأولى الواجب اتباعها هي عدم المواجهه وأثارة المشاكل، ومن المهم عدم معرفة الزوج بأي شيء حتى يظل متوتر وخائف من معرفتك بخيناته وتفجير الأزمة.

ومن ثم يجب عليكي الأقتراب من زوجك بشك كبير لمعرفة سبب حدوث ذلك، والتأثير النفسي الواقع عليه، والأستماع إلى الزوج، وعند وجود المشكلات المساعدة على حلها بشكل منطقي، والتخلص من ضغوطات العمل.

وقوم بعض الرجال بـ خيانه الزوجة لعدم ثقته بنفسه والشعور بالكبر في السن، مما يدفعك للتحدث معه بشكل إيجابي والرفع من روحة المعنوية، والتمسك بالزوج.

وأردف وليد هندي، بأن السيدات يجب عليها التغيير في الشكل العام الخاص بها، وتطوير الذات بشكل مختلف يجذب الرجل مرة أخرى، والتنوع في كل ما يخص المنزل، واضافة روح جديد للمنزل تعيد الحياة بين الزوجين مرة أخرى.
لو جوزك بيخونك.. أفضل الطرق والأساليب للحفاظ على أسرتك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الجندى: ربوا بناتكم على احترام وتوقير الزوج

خالد الجندي يحذر: الخيانة الزوجية لها سببان

لو جوزك مدمن.. استشاري يقدم حلولا بسيطة لعلاجه

نشرة الصحة والمرأة .. أسباب الطلاق المبكر .. دواء الالتهابات يعالج كورونا

أسباب الطلاق بين المتزوجين من الشباب وكيفية علاجها

ترشيحاتنا

نبيل الحلفاوي يكشف رأيه في انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

وزير التعليم: إعفاء الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء من مصروفات المجموعات الدراسية

الهلاك قادم.. الصحة العالمية تعلن الطوارئ وتدعو شعوب العالم للاستعداد .. فيديو

بعد الاستقرار على رحيله.. أزمة في الأهلي بسبب جيرالدو

كشف مواعيدها الجديدة.. تقرير مغربي يؤكد تأجيل مباريات نصف نهائي أبطال إفريقيا

بالأرقام.. هل يعوض طاهر محمد طاهر رحيل رمضان صبحي عن الأهلي؟

AdvertisementS

لمخالفتهما الشريعة والقانون.. مطالبات بالقبض على فتاتين بالمنصورة أعلنتا زواجهما مثليًا

تعديل جديد لتسجيل العقارات.. الشهر العقاري: إعفاء نوعين من المباني في المصالحة

بلاغ للنائب العام ضد فتاتين تزوجتا مثليًا بالمنصورة لمخالفتهما الشريعة والقانون والدستور

نداء عاجل من أحمد موسى للمحافظين ورئيس الوزراء بشأن مخالفات البناء

خبير تربوي: خطة شوقي للعام الدراسي الجديد ستحافظ على سلامة الطلاب

الهلاك قادم.. الصحة العالمية تعلن الطوارئ وتدعو شعوب العالم للاستعداد .. فيديو

محليات النواب تزف بشرى للمواطنين حول تظلمات مخالفات البناء.. فيديو

مواطن يحول بطنه لـ خزنة فلوس.. وطبيب في القصر العيني يستخرج منها 6500 جنيه | صور

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

العربية: وفود من حكومة السراج تغادر ليبيا متجهة إلى القاهرة

خاص.. الأهلي يوافق على تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا السبب

الديهي يتصبب عرقا بسبب فضيحة جنسية بالمنصورة: إحنا مش في تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو جوزك بيخونك.. أفضل الطرق والأساليب للحفاظ على أسرتك

بـ الأبيض الأنيق.. مايا دياب بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

العائل المادي الأبرز.. حالات تقبل بها السيده بأن تصبح زوجة ثانية