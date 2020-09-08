لو جوزك بيخونك.. أفضل الطرق والأساليب للحفاظ على أسرتك





وتابع، بأن الكثير من السيدات عندما تعلم بـ خيانة الزوج لها تقوم بأخبارة على الفور وبدء اجراءات الطلاق، ولكن في البداية لا يجب ان تقوم بتلك الأفعال، والحرص على الهدوء بشكل كافي حتى تستجمع قواها وتنظيم أفكارها حتى تتغلب عاى الأزمة التى تمر بها.









وأضاف وليد هندي، بان الخطوات الأولى الواجب اتباعها هي عدم المواجهه وأثارة المشاكل، ومن المهم عدم معرفة الزوج بأي شيء حتى يظل متوتر وخائف من معرفتك بخيناته وتفجير الأزمة.





ومن ثم يجب عليكي الأقتراب من زوجك بشك كبير لمعرفة سبب حدوث ذلك، والتأثير النفسي الواقع عليه، والأستماع إلى الزوج، وعند وجود المشكلات المساعدة على حلها بشكل منطقي، والتخلص من ضغوطات العمل.





وقوم بعض الرجال بـ خيانه الزوجة لعدم ثقته بنفسه والشعور بالكبر في السن، مما يدفعك للتحدث معه بشكل إيجابي والرفع من روحة المعنوية، والتمسك بالزوج.





وأردف وليد هندي، بأن السيدات يجب عليها التغيير في الشكل العام الخاص بها، وتطوير الذات بشكل مختلف يجذب الرجل مرة أخرى، والتنوع في كل ما يخص المنزل، واضافة روح جديد للمنزل تعيد الحياة بين الزوجين مرة أخرى.