AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يرفض تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا ويقدم حلا للأزمة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:14 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي على رفض الزمالك وبيراميدز تأجيل مباريات الدور قبل النهائي من بطولتي افريقيا.

وأضاف أمير مرتضى أن مسئولي الناديين رفضوا تأجيل المباريات لوقت آخر، حيث أقترح الزمالك وبيراميدز إقامة مباريات الدور قبل النهائي من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية ذهابا وايابا بمصر ، وذلك في حال عدم توفر إقامتها في المغرب.

وجاءت قرارات ناديي الزمالك وبيراميدز خلال اجتماع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الخاص بحسم موقف موعد مباريات الدور قبل النهائي من البطولات الافريقية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف كان قد أعلن في وقت سابق عن إقامة مباراة الذهاب للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي يوم 25 سبتمبر الحالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاجل | الكاف يعلن إقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

اخبار الرياضة.. الكاف يعلن مواعيد مباريات دوري الأبطال.. تأجيل كأس الأمم الأفريقية.. الأهلي يجدد عقد فايلر رسميا.. صفقات الزمالك الجديدة

بعد قرار كاف بإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا.. أسامة خليل: يبرز إمكانيات اللاعبين.. وشطة: مصر والمغرب السبب.. ورضا عبد العال: قرار سليم

الكاف يصدم الوداد والرجاء قبل مواجهتى الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

أخبار الرياضة.. شوبير يسخر من الزمالك.. والكاف يصدم الوداد والرجاء

رسميا.. الكاف يحدد موعد مباريات نصف نهائي دورى الأبطال والكونفيدرالية

ترشيحاتنا

85 % للمعلم من حصيلة مجموعات التقوية ..وزير التعليم : الطالب سيختار المدرس

ظهور جذاب.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار على إنستجرام .. شاهد

عاجل.. ترامب يستضيف التوقيع على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل في هذا الموعد

وزير التعليم يكشف تفاصيل الحضور لطلاب المرحلة الابتدائية في العام الدراسي الجديد

مش حياة أو موت| وزير التعليم يعلن عودة نظام التحسين لـ الثانوية العامة

الخميس.. قطع المياه عن 11 منطقة كبرى بالقاهرة.. أماكن ومواعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. أسباب الطلاق المبكر .. دواء الالتهابات يعالج كورونا

دراسة تكشف عن علامة في الأظافر تشير للإصابة بـ سرطان الرئة

ظهور جذاب.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار على إنستجرام .. شاهد