AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كواليس تصوير المسلسل السوري الإماراتي السعودي "بنات الماريونت"

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:31 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

انتهت أعمال تصوير المرحلة الأولى من مسلسل "بنات الماريونت"، أول عمل كوميدي سوري سعودي إماراتي.


وتدور قصة العمل الذي يتم تصويره في سوريا حول حكاية اجتماعية تتعرض خلالها مجموعة فتيات لجملة من الأحداث الصادمة، حيث يموت والدهن الثري ويترك خلفه مجموعة من المشكلات، ليخضعهن لتجربة حياتية ثمينة،  والمسلسل من تأليف رامي المدني، وإخراج مخلص الصالح، وإشراف فني طارق مرعشلي.


ويضم "بنات الماريونت" مجموعة من نجوم الدراما السورية، أبرزهم: أمل عرفة، أيمن رضا، سلمى المصري، صفاء سلطان، أندريه سكاف، محمد خير الجراح، روعة ياسين، رواد عليو، رنا شميس، رضوان قنطار، ناهد الحلبي، سحر فوزي، وحسام تحسين بيك.


وشارك في المراحل الأولى التي أنجزت في سوريا نجوم آخرون، منهم: غادة بشور، روبين عيسى، شروق البني، وحسام الشاه، فيما ستكشف شركة الأشمل المنتجة للعمل لاحقًا عن نجوم الإمارات والسعودية المشاركين في المسلسل.


وعبرت نجمة العمل "أمل عرفة" عن سعادتها بالمشاركة، قائلة: "العمل رائع وجميل جدًا، حيث يجمع نجوم الكوميديا في سوريا ، ويشكل فرصة لإعادة بريق الكوميديا السورية التي قدمت أعمالًا لا تزال عالقة في أذهان المتابعين".

كما أضافت عرفة : "أجواء العمل كانت رائعة ومميزة، وشعرنا بسعادة كبيرة أثناء التصوير، سيكون العمل لطيفًا وسيلاقي نجاحًا كبيرًا، حيث تتوافر فيه جميع عناصر النجاح، من أفكار وممثلين وإخراج".


من جهته، أشاد الفنان "أيمن رضا" بفكرة العمل القائمة على سلسلة أحداث اجتماعية مطروحة بطابع كوميدي لطيف، معتبرًا أن وجود نخبة من ألمع نجوم الكوميديا في سوريا، يشكل دفعة معنوية للعمل، قائلًا: "بنات الماريونيت يذكرنا بكوميديا ممتعة اعتدنا على رؤيتها في الدراما السورية، فالنص رائع والأفكار جميلة ومطروحة بطريقة قريبة من قلب المتابع، وأتمنى أن يلقى نجاحًا لدى المشاهد العربي 


بدورها، ثمّنت الفنانة صفاء سلطان فكرة العمل كنص ومجريات، إضافة إلى جمع نجوم الكوميديا والدراما من ثلاثة بلدان عربية، مشيرة إلى أن المتابع سيشعر بمتعة كبيرة أثناء مشاهدة العمل، فالجميع بحاجة لأعمال تزرع البسمة على وجوههم، وتقدم لهم وجبة كوميدية في زمن تكثر فيه المشكلات والهموم".


أما المدير التنفيذي للمشروع حسام لبش، فيرى أن العمل سيترك بصمة رائعة في الدراما، مشيدًا بالنخبة المميزة التي يضمها العمل، وقال: "نقدم من خلال العمل، وعلى مدار 30 حلقة، وجبة كوميدية لطيفة، حيث نجمع نجوم الكوميديا السوريين إضافة لنجوم من الإمارات والسعودية، الأمر الذي يضفي على العمل رونقًا مميزًا للغاية، فالمشاهد اشتاق ليرى كبار نجوم الكوميديا في عمل واحد"، مضيفًا: "العمل مهم على صعيد الكوميديا والدراما، ويقدَّم بأسلوب بعيد عن الابتذال وخفيف على المشاهد، اشتغلنا بعناية على النص لنحافظ على التماسك بين الكوميديا السورية والسعودية والإماراتية".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد عبد الرحمن: ربنا يسامح كل من أذاني على السوشيال.. واستأذنا قبل تقليد المشاهد بـ«جمجوم وبم بم» (حوار)

محمد عبد الرحمن في حوار لـ «صدى البلد»: فكرة «جمجوم و بم بم» كانت مخاطرة.. وكورونا أثر على مشاهد التجمعات

مينا بولس يكشف تفاصيل عودة "سامح الشجيع"

ترشيحاتنا

خطاب جديد يهدد إقامة نصف نهائي أبطال إفريقيا فى موعده

حيلة غريبة.. لماذا تغمر الكوريات وجوههن في الماء لمدة 15 دقيقة ؟

وزير التعليم: العام الدراسي الجديد عام العودة للمدرسة ومكافأة المعلم

يعاني من اضطرابات نفسية.. رجل يوثق لحظة انتحاره في بث مباشر على فيسبوك

القرار النهائي الخميس.. الأهلي والرجاء والوداد يؤيدون تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال والزمالك يرفض

بلاغ للنائب العام ضد فتاتين تزوجتا مثليًا بالمنصورة لمخالفتهما الشريعة والقانون والدستور

AdvertisementS

لمخالفتهما الشريعة والقانون.. مطالبات بالقبض على فتاتين بالمنصورة أعلنتا زواجهما مثليًا

تعديل جديد لتسجيل العقارات.. الشهر العقاري: إعفاء نوعين من المباني في المصالحة

نداء عاجل من أحمد موسى للمحافظين ورئيس الوزراء بشأن مخالفات البناء

بلاغ للنائب العام ضد فتاتين تزوجتا مثليًا بالمنصورة لمخالفتهما الشريعة والقانون والدستور

الهلاك قادم.. الصحة العالمية تعلن الطوارئ وتدعو شعوب العالم للاستعداد .. فيديو

محليات النواب تزف بشرى للمواطنين حول تظلمات مخالفات البناء.. فيديو

مواطن يحول بطنه لـ خزنة فلوس.. وطبيب في القصر العيني يستخرج منها 6500 جنيه | صور

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

العربية: وفود من حكومة السراج تغادر ليبيا متجهة إلى القاهرة

طارق شوقي: الاجتهادات الخاصة بتقليص عدد أيام الدراسة خاطئة

خاص.. الأهلي يوافق على تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا السبب

وزيرة الصحة تصل الخرطوم وتؤكد دعم وتضامن مصر الكامل مع السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأبيض الأنيق.. مايا دياب بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

العائل المادي الأبرز.. حالات تقبل بها السيده بأن تصبح زوجة ثانية

تعرف على أسعار MG إم جي 2020 .. وأقرب منافسيها بالسوق المصري