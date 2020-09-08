AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة والأوقاف في لقاء مفتوح مع الشباب

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:41 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
التقى مساء اليوم  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير مع مجموعة من الشباب والفتيات عبر لقاء حواري مفتوح يعقد أون لاين استمع خلالها الوزير الي رؤي وافكار الشباب المشارك وبمشاركة الدكتور محمد رفاعي رئيس مؤسسة أجيال مصر. 

دار اللقاء حول " دور المبادرات الشبابية في غرس قيم المواطنة والانتماء عند الشباب "، وتخلله اساله من الحضور لكل من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علي جمعة.

أعرب صبحي عن سعادته بالتعاون المستمر بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير، متمنيًا ازدهار التعاون فيما بينهم في المرحلة المقبلة لخدمة قطاع اكبر من الشباب المصري، مضيفًا أن التعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير استطاع ان يصل الي ما يقارب ٥ مليون شاب وفتاة تم تدريبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالاضافة الي تدريب اكثر من ٣ آلاف متدرب، وتسعي الوزارة الي التوسع اكثر في المبادرات وزيادة اعداد المستفيدين.

يأتي  اللقاء ضمن مشروع "قيم وحياة" الذى تنفذه الوزارة، وتناول دور المبادرات الشبابية في تدعيم القيم المجتمعية،  وتعزيز مشاركتهم الإيجابية من خلال اطلاق دورهم في تنمية المجتمعات المحلية، ونشر القيم الايجابية والتصدي للشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تكثف  من تنفيذ اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الشباب في جميع أنحاء الجمهورية والتي تهدف إلي تعظيم دور القيم المجتمعية وتعزيز الولاء والانتماء بين أوساط النشء والشباب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة الشباب والرياضة تعلن عن إطلاق مبادرة ضد التحرش

الشباب تستضيف علي الدين هلال فى لقاء حواري حول انتخابات الشيوخ

أشرف صبحي: كامل الدعم لبرلمان الشباب.. وندرس إدراج التجربة في الأندية

ضمن سلسلة لقاءاته اليومية.. صبحي يلتقى مجموعة من أصحاب المبادرات الشبابية

وزارة الشباب تطلق حملة للتوعية بالمشاركة السياسية فى انتخابات مجلس الشيوخ

أشرف صبحي يلتقي 250 شابا وفتاة فى لقاء حواري على مسرح الوزارة

ترشيحاتنا

تعديل جديد لتسجيل العقارات.. الشهر العقاري: إعفاء نوعين من المباني في المصالحة

وزير التعليم: توزيع طلاب المرحلة الإعدادية على 3 مجموعات

هنبدأ يوم 17 أكتوبر..طارق شوقي: المدارس الدولية لها استثناءات

معالق وثعبان ومجوهرات وفلوس.. أغرب الأشياء التي استخرجها أطباء من أجساد المرضى

مواطن يحول بطنه لـ خزنة فلوس.. وطبيب في القصر العيني يستخرج منها 6500 جنيه | صور

وزير التعليم يكشف تفاصيل الحضور لطلاب المرحلة الابتدائية في العام الدراسي الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو جوزك بيخونك.. أفضل الطرق والأساليب للحفاظ على أسرتك

بـ الأبيض الأنيق.. مايا دياب بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

العائل المادي الأبرز.. حالات تقبل بها السيده بأن تصبح زوجة ثانية