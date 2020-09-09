حسن فندى: قرار حظر استيراد السكر لا يظهر تأثيره على السوق المحلي خاصة مع ضعف الطلب

أكد حسن فندى عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن قرار وقف استيراد السكر الأبيض والخام لمدة أشهر لا يظهر تأثيره على السوق المحلي خاصة مع ضعف الطلب خلال الفترة الحالية في ظل أزمة كورونا.





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وقال فندي فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إنه في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد نتيجة مواجهة فيروس كورونا التي اثرت على الحالة الاقتصادية للأسر المصرية سوف يساهم في الحد من التأثيرات السلبية لقرار حظر استيراد السكر ، موضحا ان تلك الأوضاع ساهمت في هدوء الطلب على المنتجات بما ساهم في خفض الاستهلاك.



وأشار فندي إلى أن الاستهلاك السنوي للسكر في مصر يصل لنحو 3.2 مليون طن سنويا، بينما يتم انتاج 2.2 مليون طن محليا، بما يعني وجود فجوة بين الطلب والانتاج تصل لنحو مليون طن يتم تغطيتها من الاستيراد.

ولفت إلى أنه كان لابد من دراسة اكثر للقرار من خلال لجنة السكر التابعة لوزارة التموين التي تضم كافة المهتمين بهذا القطاع من اول الزراعة وحتى النقل والصناعة، لذا كان لابد من اجتماعها قبل صدور القرار لتجنب اي اضرار لاحقه.

وأشار فندي إلى وجود إشكالية أخرى تتمثل في انخفاض أسعار السكر باقل من تكلفتها حيث تسجل حاليا 6300-6600 جنيه للطن، في حين انها وصلت في نوفمبر 2016 نحو 11 ألف جنيه للطن، لافتا إلى ان السعر العادل للطن يصل لنحو 7 آلاف جنيه بما يحافظ على وضع الصناعة.

تجدر الإشارة إلى أنه أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بحظر إستيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر، بالتنسيق مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.



