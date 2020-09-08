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أصل الحكاية

اليوم العالمي لمحو الأمية.. 750 مليون أمّي من الكبار و250 مليونا من الشباب.. والنيجر صاحبة النصيب الأكبر

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:31 م
ارشيفيىة
ارشيفيىة
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عبدالله قدري
أقرت منظمة اليونسكو، في دورتها الرابعة عشرة عام 1966 يوم 8 سبتمبر من كل عام يوما دوليا لمحو الأمية، بهدف تذكير المجتمع الدولي بضرورة التوعية بمدى أهمية القراءة للمجتمع الدولي وأن القراءة أصبحت مثل الماء والهواء لا غنى عنها.


ومنذ ذلك العام ويحتفل العالم أجمع باليوم الدولي لمحو الأمية في 8 سبتمبر من كل عام، إذ يعد اليوم العالمي لمحو الأمية فرصة للحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتسليط الضوء على ما تم إنجازه خلال العام المنصرم من إنجازات ترفع من شأن تحركهم في ملف محو الأمية، إذ تعد  محو الأمية عنصر جوهري وأساسي وأحد أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.


واعتمدت اليونسكو على احصائية تؤكد وجود نحو 750 مليون نسمة على الأقل من الشباب والكبار يعجزون عن القراءة والكتابة، فضلا عن 250 مليون طفل يفشلون في اكتساب مهارات القراءة والكتابة الأساسية.


وخلال السنوات التي مضت تم تحقيق العديد من النجاحات على المستوى الدولي وال؟إقليمي إذ ضلعت الحكومات ومنظمات المجتمع الدولي في محو أمية ملايين الأشخاص ليستطيعوا الحصول على فرص أكبر وتحقيق أهداف أكثر.


وحسب تقرير منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، فإن  18 دولة أفريقيا من بين 20 دولة سجلت على مستوى في العالم بالنسبة لأعلى معدلات الأمية، وأرجأ التقرير ذلك إلى افتقار تلك الدول إلى الموارد أو الأدوات التعليمية اللازمة لتحسين حياتهم، لافتا إلى أن أعلى معدلات امية كانت في النيجر بنسبة بلغت  80.9% .


وتعد جنوب آسيا وغرب آسيا هم أصحاب النصيب الأكبر بنسبة بلغت (58.6%)، ويتبعها ما يطلق عليها أفريقيا السوداء بنسبة (59.7%) ثم تأتي الدول العربية في لمركز الثالث (62.7%).


وجاءت أقل نسبة في بوركينا فاسو بنسبة بلغت (12.8%)، والنيجر بنسبة بلغت (14.4%) ومالي بنسبة بلغت (19%). 


على جانب آخر ، أصدر الجهــاز المركــزى للتعــبئة العامــة والإحصــاء، اليــوم الثلاثاء ، تقريرا بمناسبة حلول اليوم العالمي لمحو الامية، استعرض خلاله حالة الأمية فى مصر خلال الفترة (2017- 2019)، وأقر البيان بوجود نحو 25% من السكان في مصر (10 سنوات فأكثر) أمين عام 2017، فيما انخفضت معدل الأمية من 39.4% عام 1996 إلى 29.7% عام 2006، وبلغت عام 2017 نحو 25.8% ، وحسب بيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن نسبة الامية انخفضت الي 24.6% في يوليو 2019.


وذكر التقرير، إن عدد الأميين بلغ في مصر نحو 18.4 مليون نسمة بمعدل 25.8% في تعداد 2017، فيما ارتفعت الأمية بين الإناث عن الذكور، إذ بلغت اعدادهم 10.6 مليون نسمة بمعدل 30.8%، مقابل 7.8 مليون نسمة للذكور بمعدل 21.1%.


أما في محافظات الدلتا (الريف) ارتفعت معدلات مقارنة بالحضر بمعدل 32.2% مقابل 17.7% بالحضر وفقا لتعداد السكان عام 2017، فيما انخفضت معدلات الأمية بين الشباب (15-24 سنة) مقارنة بكبار السن (60 سنة فأكثر)، حيث بلغ 6.9% للشباب مقابل 63.4% لكبار السن وفقا لتعداد السكان عام 2017.

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