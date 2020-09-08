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رياضة

استعدادا للعودة.. حسين الشحات ينضم لتدريبات الأهلي في الأسبوع الأخير من سبتمبر

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:32 م
حسين الشحات
حسين الشحات
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القسم الرياضى
 كشفت مصادر خاصة أن حسين الشحات الجناح الايمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لن يستطيع اللحاق بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حال إقامته 25 سبتمبر المقبل.  
وقالت المصادر ان الشحات يخضع لبرنامج تاهيلي لتجهيزه بعد إجراء عملية الفتاق الرياضي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

واضافت أن اللاعب لن يستطيع المشاركة في التدريبات الجماعية سوي في الأسبوع الاخير من سبتمبر المقبل حتي لا يؤثر ذلك علي مكان عملية الفتاق.

وأوضحت المصادر أنه يحتاج علي الاقل لفترة اسبوع أو اكثر من المشاركة في التدريبات الجماعية ليكون جاهزا للمباريات.
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