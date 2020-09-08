اختبارات جديدة لـ بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+ وبور سبورت .. فيديو

تعمل حاليا شركة بوجاتى لصناعة السيارات الفرنسية عالية الأداء ، على إخضاع كلا من بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+ وشيرون بور سبورت للاختبار ، حتى الوصول الى عملية الإنتاج الرسمى للعملاء .





وتقوم بوجاتى حاليا بعمل العديد من الاختبارات لكلا السيارتين ، حيث أخضعت كلًا من شيرون سوبر سبورت 300+ وشيرون بور سبورت للاختبار في حلبة Nardo Proving Grounds في بولونيا بإيطاليا.





كما استمرت بوجاتى لمدة تصل الى أربعة أسابيع في إيطاليا مع طاقم مكون من 37 موظفًا من عدة أقسام ، لاختبار أربعة نماذج أولية من شيرون سوبر سبورت 300+ وأربعة نماذج أولية من شيرون بور سبورت .





وقطعت كلًا من شيرون سوبر سبورت 300+ وشيرون بور سبورت أكثر من 20,000 كلم، وتم إنشاء ما لا يقل عن تسعة جيجابايت من البيانات لضبط وحدة التحكم الإلكترونية وحدها.





و استطاع مهندسو بوجاتى من ضبط نظام إدارة حرارة الجديد للمحرك وناقل الحركة للسيارة شيرون سوبر سبورت 300+ ، كما وصلت النماذج الأولية إلى سرعة قصوى تبلغ 300 كلم/سا.





بالاضافة الى فحص برامج التحكم في المحرك والإدارة الحرارية ووظائف شاحن التوربو وناقل الحركة فى السيارة شيرون بور سبورت ، ووضع اللمسات الأخيرة على الشاسيه ونظام التعليق والكبح.





قال رئيس تطوير الشاسيه، جاشين شوالبي: "لقد وجهنا باستمرار سيارة شيرون بور سبورت نحو خفة الحركة بحيث تتسابق حول الانحناءات بسرعة ودقة استثنائية ".





واضاف شوالبي :" ان الشاسيه الرياضي يوفر مستويات لا تُصدق من التماسك على الحلبة خاصة في المناورات، كما تحقق السيارة أرقام تسارع مذهلة وتحكم دقيق للغاية بفضل نسبة التروس الأقصر".