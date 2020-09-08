المندوه الحسيني: الدروس المقدمة للطالب وهو في المنزل أكثر فائدة من حضوره لاحتوائها على مثيرات .. فيديو

قال المندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة ، إن التعليم الخاص ادي واجبه التعليمي على أكمل وجه خصوصا أنها قام بتوصيل التعليم إلى المنازل .
وأضاف المندوه الحسيني خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن المدارس الخاصة الآن تستعد لتقديم التعليم عن بعد للطلاب وهم في المنازل .
وأوضح المندوه الحسيني ، أن الدرس الواحد الذى يقدمة المدرس إلى الطالب عبر تقنية zoom يكلفنا من 5 الي 6 الاف جنيه .
وتابع : أن الدروس المقدمة للطالب وهو في المنزل تكون أكثر فائدة من حضوره لأنها تحتوي على مثيرات .