المندوه الحسيني: الدروس المقدمة للطالب وهو في المنزل أكثر فائدة من حضوره لاحتوائها على مثيرات .. فيديو

قال المندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة ، إن التعليم الخاص ادي واجبه التعليمي على أكمل وجه خصوصا أنها قام بتوصيل التعليم إلى المنازل .





وأضاف المندوه الحسيني خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن المدارس الخاصة الآن تستعد لتقديم التعليم عن بعد للطلاب وهم في المنازل .





، أن الدرس الواحد الذى يقدمة المدرس إلى الطالب عبر تقنية zoom يكلفنا من 5 الي 6 الاف جنيه . وأوضح المندوه الحسيني إلىجنيه



