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تعليم

نائب وزير التعليم السابق: نقبل جميع القرارت الاستثنائية للوزارة مادامت في مصلحة الطالب

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:36 م
نا\ب وزير التعليم
نا\ب وزير التعليم السابق
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كريم ناصر
قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم السابق، إن مصر تمر بظروف استثنائية يمر وكل ما يهم وزارة التربية والتعليم هي مصلحة الطلاب وظروفها الصحية ، وحماتهم من اضرار كورونا ، لذا ففي ظل هذه الظروف الاستثنائية كل شيء مقبول مادام في صالح الطالب.

وأضاف في تصريح خاص لموقع صدى البلد أن نظام التعليم الجديد يسعى وزير التربية والتعليم لوضعه منذ سنوات ولكن هذا العام فظروف كورونا مستجدة والأجواء مرتبطة لان كورونا فرض ظروف على العالم كله والتالي التعليم بشكل عام أصبح خليطا من جميع النظم التعليمية القديمة والجديدة.


وعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، مؤتمرا صحفيا في الثانية من ظهر اليوم، الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، عن تفاصيل العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في ضوء الموقف الراهن لجائحة كورونا.

وكشف وزير التربية والتعليم عن تفاصيل نظام التعليم العام، وكيفية التواجد في المدارس، ومصادر التعلم المتنوعة.

كما تحدث وزير التربية والتعليم عن تفاصيل الثانوية العامة القادمة، والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ، وتدريب المعلمين، والنماذج الاقتصادية الجديدة لتطوير التعليم، وإثابة المعلمين، وتنمية موارد الإدارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية.
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