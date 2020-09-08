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فيديو جراف

فيديوجراف.. استخراج 6500 جنيه من معدة مريض في أغرب عملية جراحية بقصر العيني

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:36 م
صدى البلد
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منار شعبان
تكشف غرف العمليات الجراحية في بعض الأحيان عن أغرب الحوادث والتصرفات التي تنتج من البشر. فكثيرا ما يتردد على مسامعنا إجراء عملية جراحية لإخراج مسامير وعملات معدنية تم ابتلاعها عن طريق الخطأ من قبل الاشخاص، ولكن هذه المرة شهد مستشفى قصر العيني أغرب عملية في التاريخ.

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كشف الطبيب عبد الرحمن مصطفى، المعيد بقسم الجراحة العامة بالقصر العيني عن تفاصيل العملية الجراحية التي أجراها لشخص ابتلع مبلغا ماليا قدره 6500 جنيه مصري للاحتفاظ بها في أمعائه.


ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أغرب عملية جراحية بالقصر العيني من خلال الفيديوجراف التالي..
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