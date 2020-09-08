د. أحمد مصطفي يكتب: رمضان صبحي بين الانتماء وعالم الاحتراف

هكذا أصبحت كرة القدم في عالم الاحتراف، فالانتماء فيه لمن يدفع أكثر ويقدم مغريات آعلي وأكبر ويستطيع الإقناع من خلال ما يمتلك من أدوات وموارد، وهذه هي ميزة نادي بيراميدز (الأهرام) والذي تأسس عام 2008 تحت اسم (الأسيوطي سبورت) وذلك مُنذُ ظهوره في ثوبُه الجديد في عام 2018 بعد أن تم بيع حقوقه للمالك السابق تركي آل الشيخ ... حيثُ يستطيع هذا النادي حديث العهد استقطاب النجوم بل وكبار النجوم والسيطرة على أحلامهم وانتماءاتهم ، وخاصتا في ظل ظروف وضغوط ومُتغيرات الحياة وفرص الاعتزال المبكر نتيجة الإصابات وظروف وأمور كثيرة أخرى تجعل اللاعبين يفكرون بشكل أكثر واقعية بعيدًا عن العواطف والميول والانتماءات .









وكانت أخر صفقات إستقطاب النجوم هو التعاقُد مع اللاعب / رمضان صبحي والذي قد دخل مرحلة جديدة في حياته أمس، مُنذُ إعلان مسئولو نادي بيراميدز ضم اللاعب رسميًا من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لمُدة (٥) سنوات ، حيث إنتهت علاقته بأكبر نادي في مصر وأفريقيا والوطن العربي وواحد من كبار أندية العالم وهو النادي الأهلي المصري (نادي القرن الأفريقي )رسميًا ،وأُغلقت كُل الآمال التي انتظرها عشاقه من جماهير الأحمر والذين كانوا لم يفقدوا الأمل في حدوث أمر يعيد العفيجي للبيت الذي تربى فيه لسنوات طويلة وشارك معهُ في صُنع تاريخ حافل من البطولات والإنجازات تُضاف لهُ وللنادي العظيم من قبلهُ.









رمضان صبحي لاعب موهوب ولا يختلف عليه أحد في إنهُ واحد من موهوبي الكرة المصرية عبر التاريخ ،وعلى أنه إضافة كبيرة لأي فريق ،ولكنه يحتاج تركيز أكبر ووضع أهداف وأمال وطموحات وإنجازات مطلوبة لتحقيقها، علمًا بأن الفترة القادمة ستكون من الفترات الصعبة في تاريخُه وحياتُه لأنهُ سيمر بأزمة المشاعر والضغوط النفسية بسبب الرحيل عن الأهلي ،واذا تجاوزها سريعًا سيستطيع تعويض ما فاته مثلما فعل عبد الله السعيد ونجح في استعادة التوازن وعاد لمُستواه المعهود والتهديف الذي دفع به لدخول نادي المائة مع كبار لاعبي الكرُه المصرية عبر تاريخها.









رمضان صبحى ربما يكون قد خسر جماهيرية كبيرة و انتماء للنادي الأفضل والأكثر شعبية وبطولات ،وذلك من أجل المال وتأمين مُستقبلُه في ظل عالم الاحتراف، لذا ستكون محطة بيراميدز بداية جديدة لهُ لإثبات الذات خاصة أنه سيلعب مع مجموعة من اللاعبين المُتميزين والموهوبين فى كل المراكز ، وكذلك طموحات النادي فى الفوز بالكونفيدرالية والمنافسة على البطولات في ظل توفُر كافة الإمكانيات .